părinții îndoliați s-au reunit la sibiu. comemorare emoționantă a copiilor pierduți (foto,video)

În data de 15 octombrie 2023, Sibiul a fost martorul unui eveniment plin de emoție și solidaritate. Evenimentul ,,Valul de Lumină” a avut loc pentru a 14-a oară, aducând împreună familii care au trecut prin durerea pierderii unui copil. Această comemorare globală are loc anual pe 15 octombrie, fiind parte a Zilei Internaționale a comemorării bebelușilor și copiilor.

Ce este ,,Valul de Lumină”?

,,Valul de Lumină” este un eveniment internațional de comemorare, care a început în 1988 în Statele Unite, atunci când președintele Ronald Reagan a proclamat octombrie drept Luna Conștientizării Pierderii Sarcinii și a Copiilor. Între orele 19:00 și 20:00, ora locală, în toate colțurile lumii se aprind lumânări în memoria copiilor pierduți, creând astfel un ,,val de lumină” care înconjoară globul.

În România, prima ediție a „Valului de Lumină” a fost organizată în 2008 de asociația E.M.M.A., fondată de Bianca Brad în memoria fiicei sale, Emma Nicole. A fost prima oară când s-a desfășurat un astfel de eveniment în țară, oferind un cadru pentru comemorarea bebelușilor și copiilor pierduți. Până la pandemia de COVID, E.M.M.A. a reușit să organizeze cele mai mari evenimente de comemorare din lume, desfășurate simultan în mai multe orașe din România.

Atmosfera din timpul evenimentului

Simona Marți, organizatoare a evenimentului din Sibiu, a descris atmosfera emoționantă și profundă din timpul Valului de Lumină. „Participarea la un astfel de eveniment poate aduce o formă de alinare”, a declarat aceasta. „Aprinderea unei lumânări și împărtășirea momentului cu alții care au trecut prin experiențe similare oferă un sentiment de solidaritate și sprijin emoțional.”

Mulți dintre participanți au simțit o conexiune puternică cu ceilalți părinți care au trecut prin aceeași suferință. „Mulți părinți s-au simțit liberi să-și exprime emoțiile, fie prin plâns, fie prin tăcere profundă, deoarece s-au aflat într-un mediu empatic unde durerea lor este înțeleasă”, a mai adăugat Simona.

Impactul asupra comunității

Participarea la Valul de Lumină a avut un efect terapeutic asupra celor prezenți. Aproximativ 40 de persoane au luat parte fizic la evenimentul din Sibiu. Slujba de pomenire oficiată de părintele Achim Bacilă a adus un plus de mângâiere și alinare. „Cu toții am spus o rugăciune pentru sufletele copiilor și am susținut familiile îndoliate”, a povestit Simona.

Simona Marți a subliniat impactul puternic pe care astfel de evenimente îl au asupra comunității, explicând că ele ajută la deschiderea unui dialog despre pierderea sarcinii sau a unui copil – subiecte care, adesea, sunt învăluite în tăcere sau stigmatizate. „Mulți oameni care nu au experimentat direct această durere devin mai empatici și mai înțelegători față de cei afectați”, a subliniat organizatoarea.

Sprijinul pe termen lung

Ediția din acest an nu este un eveniment singular, ci face parte dintr-un efort continuu al organizației E.M.M.A. de a oferi sprijin familiilor îndoliate. „Acesta este al 14-lea an consecutiv în care organizăm Valul de Lumină la Sibiu, și vom continua să o facem în fiecare an, pe 15 octombrie”, a spus Simona Marți. Pe lângă acest eveniment, organizația mai susține și Ziua Părinților de Îngeri, care are loc în luna iunie, unde sunt înălțate baloane în memoria copiilor pierduți.

Ziua Părinților de Îngeri este o ocazie de a celebra viața acestor copii, indiferent cât de scurtă a fost. „Este o zi plină de culoare, iubire și zâmbete”, a adăugat Marți. „Vrem ca părinții să simtă că nu sunt singuri în durerea lor.”

Mesajul pentru familii

Pentru familiile care și-au pierdut un copil, Simona Marți a transmis un mesaj de încurajare: „Este important să găsești persoana potrivită cu care să vorbești despre copilul pierdut. O discuție cu cineva care știe să asculte are un efect terapeutic. Suferința este o reacție normală, care apare în urma pierderii unei sarcini sau a unui copil. Acest proces durează mai mult decât cred mulți oameni, dar de uitat, nu se uită niciodată.”

În plus, Simona a subliniat cât de important este sprijinul comunității pentru părinți și bunici. „Multe familii îndură o suferință dublă – suferă pentru copilul pierdut și pentru durerea mamei. Bunicii ar putea ajuta includându-se activ în procesul de comemorare, pentru a face față împreună pierderii.”

Valul de Lumină de la Sibiu rămâne o ocazie de comemorare și sprijin, care oferă alinare celor care au suferit pierderi ireparabile, contribuind totodată la sensibilizarea comunității și la consolidarea empatiei față de aceste dureri profunde.