s-a deschis olivia’s trattoria – cel mai nou restaurant din sibiu

Sibiul a adăugat recent un nou restaurant pe harta locurilor atractive de luat masa în oraș. În urmă cu mai puțin de două săptămâni s-a deschis Olivia’s Trattoria, un restaurant modern cu o ambianță caldă și primitoare, ce propune un meniu cu puternice accente mediteraneene. Restaurantul se află în zona de vest a Sibiului, în incinta Zacaria Retail Center, fiind dezvoltat și operat de grupul Zacaria.

Deși Sibiul nu a dus lipsă în ultimul timp de apariții noi în materie de restaurante, foarte puțini investitori s-au concentrat pe zona de centru-vest a orașului. Asta până când Zacaria a inaugurat primul său restaurant din portofoliu pe Șoseaua Alba Iulia, 77A. Situat pe traseul multor zeci de mii de sibieni care parcurg zilnic traseul către zona de vest, Olivia’s Trattoria a devenit o variantă excelentă atât pentru prânz, cât și pentru cină. Atmosfera relaxantă, cafeaua de specialitate, meniul variat, vinurile bune, locul primitor și, nu mai puțin important, parcarea generoasă, fac din Olivia’s Trattoria o variantă obligatoriu de încercat.

“Grupul Alf Mizzi & Sons, din care facem parte, are o experiență extrem de bogată în industria ospitalității, operând peste 20 de restaurante în Malta, sub 5 concepte diferite, inclusiv unul ce figurează în ghidul Michelin. Așadar, după ce am decis să diversificăm aria de business-uri în care suntem implicați, a fost foarte natural să ne orientăm către horeca, așa că am gândit un nou concept, cu rețete testate și perfectate de-a lungul multor ani, care să aibă toate șansele de reușită pe piața din România, începând din Sibiu”, a declarat Jonathan Scifo Diamantino, CEO Zacaria.