spitalul de pneumoftiziologie a conservat o tonă de legume pentru hrana pacienților în sezonul de iarnă

Castraveții murați, gogonelele, ardeii și varza sunt câteva dintre legumele care se vor regăsi în meniul pacienților internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și în sezonul rece.

Bolnavii internați vor avea astfel parte și pe timpul iernii de mâncăruri bogate în vitamine și nutrienți esențiali pentru recuperarea sănătății, după ce bucătăresele din blocul alimentar al unității sanitare au pregătit peste 600 de kilograme de legume conservate. Este vorba despre 300 de kilograme de pastă de ardei capia și gogoșari, precum și de aproape 400 de kilograme de murături asortate. În plus, în următoarea perioadă vor fi puse la murat alte aproximativ 300 de kilograme de varză.

„În fiecare toamnă, în spitalul nostru ne străduim să pregătim provizii pentru iarnă, la fel cum preparăm și acasă. Acest fapt are multiple beneficii reflectate în sănătatea pacienților noștri, întrucât le asigurăm inclusiv în sezonul rece nutrienții necesari pentru redobândirea sănătății. În plus, prin această bună gospodărire, reușim să le asigurăm bolnavilor o hrană de calitate, cu încadrarea în alocația de hrană prevăzută în buget. Așadar, faptul că noi conservăm alimentele pentru sezonul rece ne ajută atât în ceea ce privește calitatea și gustul mâncării, cât și din punctul de vedere al eficienței economice întrucât, per total, reducem cheltuielile”, a declarat Cristian Roman, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu primesc zilnic 3 mese principale (mic dejun, prânz, cină) și 2 gustări (la ora 10.00 și la ora 15.00).

„Pentru bolnavii cu patologii cronice, precum tuberculoza, hrana este foarte importantă, pentru că tuberculoza este o boală consumptivă, iar prin asigurarea unei alimentații de calitate, cu suficiente proteine, organismul dobândește resursele care să asigure vindecarea. Proteinele sunt la baza anticorpilor, a imunității – de aceea este importantă calitatea hranei, iar prin faptul că preparăm mâncarea în spital, gătită proaspăt, le asigurăm bolnavilor nutrienți de calitate. Legumele conservate determină păstrarea vitaminelor în foarte mare parte, asigurându-se o hrană cu oligoelementele necesare. Acest lucru aduce un plus de valoare calității actului medical și îngrijirii pacienților”, declară Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Printre mâncărurile gătite servite pacienților internați în spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu se numără ciorbele de legume, ciorbe de perișoare, supe cu găluște, la felul I, pentru prânz, iar la felul al doilea, tocăniță de pulpă de porc cu garnitură, papricaș de pui, mămăliguță cu brânză și omletă, spanac cu friptură de porc, varză a la Cluj, ficăței de pui cu cartofi țărănești sau piure, ardei umpluți, friptură de pulpe de pui cu pilaf de orez. De asemenea, pentru cină se pregătesc mâncăruri precum salată orientală cu ou, macaroane cu brânză, cartofi franțuzești, pilaf cu ciuperci, ficăței de pui cu cartofi piure sau cu mămăliguță etc.

Potrivit Chestionarelor de satisfacție a pacienților, realizate lunar de către Compartimentul Managementul Calității din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, calitatea hranei este apreciată de către bolnavii internați ca fiind „foarte bună” și „bună”.