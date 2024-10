cerșetor din sibiu condamnat pentru că a încercat să mituiască polițiștii ca să nu-i dea amendă și să-l ducă acasă cu mașina poliției

Un sibian care a încercat să mituiască doi polițiști, care l-au ridicat de pe stradă fiindcă apela la mila publicului, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru dare de mită.

Sibiul este sufocat de oameni care apelează la mila publicului, iar fenomenul ar trebui gestionat cu mai mare strictețe, a semnalat un consilier local luna trecută. Fenomenul are însă ramificații și în afara orașului, în zone turistice, la adunări religioase, cât și la evenimente la care participă mulți oameni.

Anul acesta, în noaptea de Înviere, într-o localitate din județul Sibiu, un bărbat care cerșea în apropiere de o biserică, profitând de naivitatea și dărnicia credincioșilor, a fost luat la întrebări de un echipaj de poliție. Oamenii legii l-au atenționat că îl vor sancționa contravențional, moment în care bărbatul a scos mai multe bancnote din buzunar cu gândul de a-i mitui. Polițiștii nu l-au luat în seamă inițial, dar fiindcă cerșetorul nu renunța la încercările repetate de mituire, l-au înregistrat cu aparatura de tip body-cam din dotare, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Individul le-a promis celor doi polițiști că le va da sume cuprinse între 50 și 200 de euro dacă nu vor întocmi procesul verbal, cerându-le totodată să îl ducă acasă, în Dealul Frumos, cu mașina de poliție. Într-un final, a scos din buzunare două bancnote de 50 de euro, spunându-i unuia dintre agenți să ia banii și să îl lase în pace.

Agenții de poliție au sesizat cele întâmplate lucrătorilor din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Sibiu. În faza de urmărire penală, cerșetorul a recunoscut fapta, însă a precizat că suma respectivă nu a fost remisă cu titlu de mită, ci cu intenția de a achita amenda aplicată. În România, încă din anul 2018, amenzile contravenționale nu mai pot fi plătite la fața locului și, mai cu seamă, nu pot fi plătite în moneda euro.

Instanța a reținut faptul că bărbatul, în vârstă de 72 de ani, are antecedente penale, a studiat doar o clasă, este văduv și nu are loc de muncă.

În 18 octombrie 2024, instanța a luat o decizie în privința bărbatului, care în această perioadă a fost cercetat sub măsura controlului judiciar. El a fost condamnat la 1 an și 8 luni închisoare pentru dare de mită, pedeapsa fiind una cu suspendare. Sibianul va rămâne astfel sub supraveghere 3 ani, va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele unui consilier de probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului, cât și deplasările mai lungi de 5 zile. Mai mult, va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Merghindeal, fie la parohie.