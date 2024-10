unul dintre cele mai apreciate și premiate filme la tiff, intră în competiție la astra film festival sibiu

Un documentar de o intimitate uneori dureroasă, un film fascinant și tulburător, un film care îi absoarbe pe spectatorii fără prejudecăți, acestea sunt doar câteva dintre criticile de film ale celui mai nou documentar românesc, Alice On & Off, care intră săptămâna viitoare în competiția românească oficială de la Astra Film Festival Sibiu, cel mai important festival de film documentar din România.

Unul dintre cele mai apreciate și premiate filme documentare la TIFF 2024, pelicula filmată pe parcursul a zece ani, spune povestea lui Alice, o fată neiubită, captivă în existența unei mame tinere care la 16 ani, se îndrăgostește de un bărbat de peste 50 de ani. Deși se căsătoresc și au un fiu, ecourile familiare ale propriei sale copilării nefericite ies din nou la iveală.

Alice On & Off, prestigiosul premiu FIPRESCI al Federației Internaționale a Criticilor de Film la TIFF 2024

Alice On & Off, debutul regizoral al Isabelei Tent, a obținut anul acesta la TIFF nu mai puțin de trei premii: Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru debut, Premiul FIPRESCI, cel al criticii internaționale de film și Mențiunea Specială a juriului „What’s Up, Doc?“. Conform criticilor de film prezenți la festival, Alice On & Off s-a numărat printre cele mai valoroase titluri din programul TIFF 2024 și se anunță ca unul dintre cele mai bune filme românești ale anului. Mai mult, Hollywood Reporter, una dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, mentionează documentarul pe lista filmelor de neratat de la ediția TIFF de anul acesta. Nu în ultimul rând juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film a acordat filmului premiul FIPRESCI la TIFF 2024 motivându-și alegerea: Regizoarea și-a ales ales o responsabilitate dificilă, aceea de a aduce la viața trauma de viață a unei femei. Filmul urmărește protagonista timp de mulți ani, ceea ce rar se întâmplă. Dedicarea sa cu privire la film, la viața tinerei care se confruntă cu atâtea probleme, ne-a impresionat.

Trailer film

Acum zece ani, în primul meu an de studii la UNATC, am cunoscut-o pe Alice. La început, eram reticentă să mă apropii de personalitatea și stilul ei de viață, însă o curiozitate profundă m-a împins să mă cufund mai adânc în lumea ei. Pentru o perioadă semnificativă de timp, nu reușeam să găsesc tema și scopul filmului. Singurul lucru constant era respectul meu profund pentru Alice, care m-a determinat să iau decizia de a filma singură. Această abordare mi-a permis o înțelegere mai profundă a ei și a universului său. În plus, filmând de una singură, am avut ocazia să devin și eu un personaj în poveste, crescând împreună cu ea, a declarat regizoarea Isabela Tent.

Acum șapte ani, în 2017, proaspăt ieșită din școala de film, Isabela m-a introdus în universul lui Alice prin intermediul unui scurtmetraj documentar. Acest moment a marcat începutul colaborării noastre pentru un lungmetraj. Din clipa în care Alice a apărut pe ecran, am fost profund fascinată. Complexitatea sa, frumusețea neconvențională, inteligența și reziliența pe care le emana au rezonat adânc în mine, și am empatizat cu ea. Nu am putut să nu mă întreb: cum ar fi fost viața lui Alice dacă ar fi avut parte de o copilărie plină de afecțiune?, a declarat producătoarea Irina Malcea – Cândea din partea Luna Film.

Isabela Tent, Premiul Gopo pentru Cel mai bun scurtmetraj documentar

Călătoria cinematografică a Isabelei a început după ce a studiat regia de film și jurnalismul. Inițial asistentă de regie la producții naționale și internaționale, ea a colaborat cu regizori români renumiți, precum Radu Jude și Tudor Giurgiu. Debutul ei în documentar, scurtmetrajul Alice, i-a adus regizoarei în 2015 prestigiosul Premiu Gopo pentru Cel mai bun scurtmetraj documentar. Condusă de dorința de a explora abordări non-clasice ale narațiunii documentare, Isabela debutează anul acesta cu primul ei lungmetraj, Alice On & Off. Filmat pe o perioadă de zece ani, proiectul ambițios a purtat-o pe regizoare la programe internaționale de training cu renume, precum Docu Rough Cut Boutique, Ex Oriente și ZagrebDox Pro.

Pe măsură ce am documentat călătoria transformatoare a lui Alice de-a lungul ultimului deceniu, am avut parte de o revelație puternică ce a influențat profund evoluția mea personală: viețile noastre împărtășeau un fir comun – o dezvoltare marcată mai degrabă de neglijență și abuz, decât de iubire și compasiune. În încercarea de a ne înțelege propriile identități și elementele unei vieți împlinite, povestea lui Alice a devenit un catalizator pentru explorarea mea interioară. Călătoria ei exemplifică puternic modul în care putem prelua controlul asupra moștenirii primite de la părinți, transformând-o într-un imbold pentru dezvoltare personală și deschizând calea către un viitor mai bun pentru generațiile viitoare, a concluzionat regizoarea Isabela Tent.

Despre ce este vorba în Alice On & Off?

Alice este o fată neiubită, captivă în existența unei mame tinere. La 16 ani, se îndrăgostește de Dorian, care a sărit de 50. Deși se căsătoresc și au un fiu, ecourile familiare ale propriei sale copilării dificile ies din nou la iveală. Într-o dinamică familială în care este forțată să asigure singură subzistența, Alice recurge la videochat și își ignoră aspirațiile artistice, în timp ce se luptă cu adicţia. Un portret intransigent al traumei transgeneraționale, în care Alice se zbate să fie prezentă în viața fiului ei, să-și urmeze visurile și să se regăsească.

Filmul a avut premiera mondială în luna mai la Krakow Film Festival în Polonia, urmând să aibă premiera bucureșteană la sfârșitul lunii octombrie în cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. Din 22 noiembrie filmul va putea fi vizionat în cinematografele din țară.