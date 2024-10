zi decisivă la fc hermannstadt. rotar: “bagi bani și vezi rezultate din astea...”

FC Hermannstadt continuă să aibă un parcurs modest în SuperLiga, suferind a treia înfrângere consecutivă, scor 0-3, în fața celor de la Gloria Buzău. Situația a stârnit nemulțumiri în rândul conducerii clubului, iar finanțatorul Claudiu Rotar a avut o reacție pertinentă la adresa echipei.

Într-un interviu acordat iAMsport.ro, Rotar și-a exprimat frustrarea față de prestația jucătorilor, remarcând că echipa nu a reușit să valorifice oportunitățile din meciurile recente. “Am luat mai puțin cu una ca ultimele două meciuri. Ultimele două meciuri am luat 4 (goluri), acum am luat 3. Nu știu, nu e bine”, a spus Rotar.

Clubul sibian se află acum pe locul 13 în clasamentul SuperLigii, cu un număr egal de puncte cu echipele din zona retrogradării, ceea ce accentuează presiunea asupra jucătorilor și antrenorului. “Mâine ne întâlnim, o să vină echipa la Sibiu, azi a avut zi liberă. Nu am stabilit nimic încă. E complicat, suntem într-o pasă proastă”, a adăugat Rotar.

După meciul de la Buzău, discuțiile despre o posibilă implicare în blat au început să circule, în special în urma unui fault controversat comis de Ivanov. Jurnalistul Radu Naum și fostul internațional Ilie Dumitrescu au pus sub semnul întrebării intențiile jucătorului, afirmând că o astfel de intrare poate lăsa loc de interpretări.

“Când ai galben și faci această intrare… pe vremuri era blat! Nu e nicio explicație”, a afirmat Radu Naum. La rândul său, Ilie Dumitrescu a subliniat că, deși a fost o decizie de moment, ea a fost total nejustificată. Rotar a subliniat că este vorba despre o decizie nefericită a lui Ivanov, dar nu a adus acuzații directe.

Finanțatorul FC Hermannstadt a abordat și situația antrenorului Marius Măldărășanu, care se află sub presiune după aceste rezultate slabe. “Nu am discutat despre asta. Noi nu am înțeles cele 6 schimbări din echipa de start. Când faci 6 schimbări într-o echipă, înseamnă că ai o teamă de ceva, nu funcționează ceva”, a spus Rotar.

Referitor la retragerea lui Ștefan Băcilă din acționariat, Rotar a afirmat că declarațiile au fost făcute în momente de nervozitate, dar a subliniat că banii investiți în club ar trebui să aducă rezultate mai bune: “Bagi bani și vezi rezultate din astea… am crezut că avem echipă mai bună decât anul trecut. Valoric e mai bună, dar pe teren nu e mai bună, în momentul ăsta”.

FC Hermannstadt se confruntă acum cu o situație delicată, iar reacțiile din partea conducerii sugerează că echipa trebuie să îmbunătățească drastic performanțele pentru a evita retrogradarea și a răspunde așteptărilor suporterilor și finanțatorilor.