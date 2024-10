locuri de poveste. unele dintre cele mai bune filme documentare din 2024 se văd la astra film cinema, într-o clădire monument din secolul 15

Intrat în zodia Astra Film Festival (20-27 octombrie), Sibiul este scena celei mai bune selecții de film documentar din lume. Proiecțiile se văd în locuri de poveste din oraș, precum Filarmonica de Stat Sibiu – Sala Thalia, New Cinema Dome din Piața Mare, Cinema Gold din Promenada Mall, Forumul Democrat German Sibiu și, nu în ultimul rând, Sala Astra Film Cinema.

Programul complet al evenimentelor din cadrul AFF2024, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2024/program-orar?day=20&view=list

Pitoreasca sală Astra Film Cinema, aflată în Piața Huet 12, într-o clădire monument istoric din sec. XV – XVI, sec. XIX, găzduiește 34 de filme din selecția oficială AFF2024. Iată principalele repere:

• Luni, 21 octombrie. Ziua debuteaz ă cu dou ă premiere na ț ionale: Fragmente pe ghea ță (r. Maria Stoianova)/Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar, o cronic ă autobiografic ă despre mistificarea „ Occidentului ” ș i despre speran ț ele ș i deziluziile tranzi ț iei din Europa de Est, î nainte ș i dup ă destr ă marea Uniunii Sovietice, ș i continu ă cu Lec ț ii de zbor (r. Elizabeth Nichols ) /Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar, un portret tu ș ant al iconului cultural boem Philly Abe, un star al cinemaului underground, artist ă ș i muzician ă punk No Wave. Alte filme recomandate: Nu sunt tot ce-a ș vrea s ă fiu (r. Kl á ra Tasovsk á ) ș i Henry Fonda pre ș edinte (r. Alexander Horwath), ambele din aceea ș i competi ț ie ș i 24 de ore (r. Harald Friedl)/Competi ț ia Rom â nia, premier ă na ț ional ă .

• Mar ț i, 22 octombrie . Ziua î ncepe cu trei filme din Competi ț ia studen ț easc ă ( Basia: Trei pove ș ti scurte, Doamne, f ă din leu dolar! ș i Bella ș i fiica ei) , apoi urmeaz ă premiera na ț ional ă Georgia z â mbitoare (r. Luka Beradze)/Competi ț ia Europa Central ș i Est-European ă , care spune povestea a mai multor cet ăț eni care s-au folosit de serviciile dentare gratuite cadou de campanie electoral ă din partea unui candidat la pre ș edin ț ie , ș i programul special Patimi ș i sfin ț i (r. Vlad Morarescu), un lungmetraj care surprinde, î ntr-o perspectiv ă artistic ă modern ă , diagrama emo ț ional ă a societ ăț ii din Republica Moldova. Nu rata ț i nici premiera na ț ional ă Ș antierul naval (r. Elvis Leni ć )//Competi ț ia Europa Central ș i Est-European ă , Fotofobia (r. Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekar čí k)/Competi ț ia Europa Central ș i Est-European ă ș i R ă zvr ă tire nocturn ă (r. Nelson Makengo)/Competi ț ia Voci Emergente ale Documentarului.

• Miercuri, 23 octombrie . Competi ț ia Rom â nia are trei filme î n aceast ă zi la Astra Film Cinema. Premiera mondial ă Interzis (r. Anelise S ă lan) vorbe ș te direct ș i emo ț ionant despre iubire, dar ș i despre suferin ț a ș i zbuciumul cuplurilor gay din Rom â nia. Celelalte dou ă sunt premierele na ț ionale Dup ă cum bate ceasul (r. Zolt á n Fecs ő ), î n care vedem cum au fost implementate politicile antievreie ș ti î n al doilea r ă zboi mondia la Odorheiu Secuiesc ș i Fotografii î ns â ngerate (r. Copel Moscu), o reconstituire a evenimentelor cutremur ă toare din timpul pogromului de la Ia ș i. Alte filme importante ale zilei: premiera na ț ional ă C â inii latr ă , caravana trece (r. Aslkod Kurov, Anonymous1)/Competi ț ia Central ș i Est-European ă , ș i Henry Fonda pre ș edinte (r. Alexander Horwath)/Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar.

• Joi, 24 octombrie . O nou ă premier ă mondial ă , filmul Leo Records: Doar pentru prietenii no ș tri (r. Ioana Grigore)/Competi ț ia Central ă ș i Est-European ă , a doua proiec ț ie Interzis (r. Anelise S ă lan) ș i premiera na ț ional ă C â ntecele p ă m â ntului care arde (r. Olha Zhurba)/Competi ț ia Central ă ș i Est-European ă sunt printre propunerile zile. V ă recomand ă m de asemenea Nu sunt tot ce-a ș vrea s ă fiu (r. Kl á ra Tasovsk á )/Competi ț ia Voci emergente ale documentarului, un (auto-)portret hipnotic al artistei cehe Libu š e Jarcovj á kov á , care trateaz ă fotografia cotidianului ca teren al introspec ț iei, al identit ăț ii ș i ca instrument de apropiere ș i distan ț are fa ță de lume ș i documentarul biografic despre via ț a î ncercat ă ș i cariera tumultuoas ă a poetei Ana Blandiana, interzis ă de dictatura comunist ă , î nainte de a fi oficial recunoscut ă ca scriitor Î ntre t ă cere ș i p ă cat (r. Diana Nicolae)/Competi ț ia Rom â nia.

• Vineri, 25 octombrie . Un constructor, un anun ț pe Facebook ș i un regizor pasionat au f ă cut posibil ă realizarea unui film f ă cut pe pelicule g ă site î ntr-un pod. Digitalizarea peliculei aduce la lumin ă film ă ri de familie: scene casnice, cotidiene, anivers ă ri, s ă rb ă tori, vizite, excursii. Rezultatul se poate vedea î n filmul Pelicule de familie (r. Dan Curean)/Competi ț ia Rom â nia. Pentru a descoperi alte lumi ș i culturi, recomand ă m premiera na ț ional ă Noi î i spunem Hanka (r. Grit Lemke)/Competi ț ia Central ă ș i Est-European ă , un documentar elaborat, cu o estetic ă impecabil ă , despre via ț a sorabilor din Lusacia. V ă propunem de asemenea premierele na ț ionale R ă zvr ă tire nocturn ă (r. Nelson Makengo)/Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar, Cine e b ă rbatul î n cas ă ? (r. Kristine Nrecaj, Birthe Templin)//Competi ț ia Central ă ș i Est-European ă , Fotofobia (r. Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekar čí k)//Competi ț ia Central ă ș i Est-European ă ș i seria de 3 documentare din Competi ț ia Studen ț easc ă : Omagiu pentru un apartament, Hoda – mam ă pe lista de a ș teptare ș i Sf â r ș it de vacan ță .

• S â mb ă t ă , 26 octombrie . Pentru pasiona ț ii de istorie ș i civiliza ț ii, î n premiera na ț ional ă Planeta mea furat ă (r. Farahnaz Sharifi)/Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar, regizoarea Farahnaz Sharifi îș i documenteaz ă fragmente din via ț a sa privat ă ș i colec ț ioneaz ă film ă ri de amator ale unor autori necunoscu ț i ca manifest personal î n contra represiunii regimului islamic iranian. Î n Maia – Potret cu m â ini (r. Alexandra Gulea)/Competi ț ia Rom â nia – afl ă m povestea Maiei, care a f ă cut parte dintr-o popula ț ie seminomad ă , arom â nii, confruntat ă cu campanii de epurare etnic ă . Nepoata ei, Alexandra Gulea, a realizat o reconstituire vizual ă vie a c ă l ă toriei sale de-a lungul istoriei. Recomand ă m de asemenea Alice On & Off (r. Isabela Tent)/Competi ț ia Rom â nia, premiera na ț ional ă Fragmente pe ghea ță (r. Maria Stoianova)/Competi ț ia Voci emergente ale filmului documentar ș i cele trei produc ț ii din Competi ț ia studen ț easc ă Albastru, Pensule ș i ambalaje ș i Cei de sus.

AFF 2024 aduce publicului, în acest an, peste 100 de documentare de excepție, cele mai multe dintre ele în premieră mondială și națională la Sibiu. Ele se pot vedea la sala Thalia, dar și la Astra Film Cinema, Promenada Mall, Forumul German Sibiu sau Dome, pentru proiecțiile imersive de film, care par să vină din viitor.