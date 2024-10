tony da silva şi grozavu despre discuțiile cu fc hermannstadt. au dat același răspuns

Anunțați de presa centrală ca favoriți pentru a prelua postul de antrenor principal la FC Hermannstadt, Leo Grozavu și Tony da Silva așteaptă ca șefii clubului sibian să avanseze discuțiile cu ei.

Principalii vizați de conducerea lui FC Hermannstadt pentru postul de antrenor după iminenta demitere a lui Marius Măldărășanu, Leo Grozav și Tony da Silva așteaptă ca sibienii să anunțe rezilierea contractului lui Marius Măldărășanu. Cel mai probbail, despărțirea va fi anunțată duminică sau luni, în urma unei ședințe a patronilor clubului și staff-ul tehnic.

Aflat acasă, lângă Cluj, Leo Grozav spune că deocamdată nu a avut discuții cu nimeni de la FC Hermannstadt. ”Nu vă pot spune nimic, nu am discutat cu nimeni de la Sibiu. A mai apărut numele meu și acum 2 luni, dar și atunci au fost niște specualații. Nu este nimic adevărat, nu am fost contactat. Dacă voi fi sunat, rămâne de văzut, ca de fiecare dată am datoria să dsicut cu oricine” a anunțat Leo Grozavu pentru Ora de Sibiu. Recunoscut ca un antrenor vulcanic, Grozavu a pregătit până la începutul acestui an pe Poli Iași, iar în carieră a mai antrenat pe FC Zalău, U Cluj, FC Baia Mare, FC Botoșani, Academia ”Gheorghe Hagi”, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, Petrolul Ploiești și Sepsi Sf. Gheorghe.

Contactat și el telefonic, Tony da Silva este acasă, în Portugalia și așteaptă oferte prin intermediul impresarului său, Florin Vulturar. ”Nu știu ce să vă spun, este devreme să discutăm de FC Hermannstadt. Eu nu pot să vorbesc despre așa ceva, dar puteți discuta cu Florin Vulturar, el este impresarul meu. Vedem ce va fi. Acum mi-am reorganizat ideile, vedem ce va fi în viitor. Eu nu sunt disperat, știu ce vreau, un proiect potrivit pentru mine” a spus și portughezul.

Da Silva a demisionat de la Poli Iași cu o lună în urmă, chiar după meciul de la Sibiu, când FC Hermannstadt s-a impus cu 6-2. Ulterior a primit ofertă și de la FC Argeș, de la fostul manager al sibienilor, Dani Coman, dar a refuzat. Apoi nu a dat curs nici ofertei venită din eșalonul secund din Portugalia.