accidentul produs de un elvețian drogat și fără permis la sibiu. victimele acuză polițiștii: „ne-au folosit drept scuturi umane”

Un elvețian drogat și fără permis, care a furat o mașină din Făgăraș și a gonit cu ea prin două județe, a provocat două accidente rutiere. Unul dintre ele s-a soldat cu rănirea a trei persoane. Victimele teribilului eveniment aduc acum acuzații la adresa polițiștilor care au intervenit pentru a-l opri pe individul străin, spunând că au fost folosiți „drept scuturi umane”.

Un cetățean străin, din Elveția, în vârstă de 19 ani, a fost implicat duminică în două accidente rutiere în județul Sibiu, după ce a furat o mașină din Făgăraș. Polițiștii au fost alertați la scurt timp că autoturismul în cauză a fost sustras, fiind observat pe DN1. Echipajele au pornit în urmărirea șoferului, care nu a oprit la semnalele acestora, gonind pe șosele.

În timpul cursei nebune, individul a acroșat o mașină într-un sens giratoriu, provocând pagube materiale. Câteva minute mai târziu, în Șelimbăr, a provocat un nou accident, soldat cu rănirea a trei persoane. Polițiștii au reușit într-un final să îl blocheze pe teribilist pe o stradă din localitate, acesta fiind testat pentru substanțe psihoactive, rezultatele fiind pozitive.

Victimele accidentului acuză poliția: „Ne-au folosit drept scuturi umane”

Persoanele nevinovate, aflate în mașinile lovite de elvețianul drogat, au suferit o adevărată traumă în urma celor întâmplate. Unul dintre sibienii implicați în eveniment a povestit cum s-a produs totul, aducând acuzații polițiștilor care nu ar fi gestionat situația în mod corespunzător.

Omul a povestit, pe rețelele de socializare, că atât el, cât și ceilalți participanți la trafic, au fost opriți de poliție și li s-a spus să nu înainteze. Ambele sensuri de mers au fost astfel blocate.

„Ieri, duminica, 20.10.2024, în drum spre Sibiu, în localitatea Șelimbăr, un echipaj de poliție ne-a făcut semn să oprim pe loc, noi și ceilalți participanți la trafic, astfel blocând ambele benzi de circulație pe sensul spre Sibiu. În felul acesta șoseaua era blocată și nu se mai putea înainta. Cu toții am rămas în mașini, nedumeriți, fără nicio explicație din partea agenților de poliție prezenți la fața locului. Unul dintre agenți a trecut pe lângă mașinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mana despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike – un dispozitiv cu țepi menit să oprească forțat un autovehicul în deplasare. N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviți din spate, din plin, de mașina despre care am aflat mai apoi că era furată și condusă de o persoană de cetățenie elvețiană, fără permis, aflată sub influența drogurilor și care era urmărită de către o mașina de poliție. În urma impactului am fost aruncați, cu tot cu mașina noastră, aproximativ 15 metri în față”, a scris sibianul pe Facebook.

Bărbatul îi acuză pe polițiști că i-au folosit drept „scuturi umane” pentru a-l opri pe șoferul fugar.

„Am fost folosiți drept SCUTURI UMANE de către Poliția Română! (…) De ce a fost nevoie de scut uman atâta timp cât poliția avea acel instrument de oprire forțată a mașinilor (banda cu țepi), care oricum era de ajuns pentru a duce la prinderea făptașului? Dacă tot ne-au oprit, de ce nu ne-au evacuat rapid înainte de producerea impactului? Ar fi fost doar niște mașini avariate și poate nici acelea dacă echipajul de la fața locului ne-ar fi spus să degajăm benzile de circulație și să ne retragem cu mașinile pe marginea șoselei. (…) Cine ar fi avut grijă de copilul nostru de nici 9 ani, dacă ar fi rămas orfan ieri, în urma deciziei unui agent de poliție de a fi sacrificați pentru prinderea unei persoane care a furat o mașină?”, a mai scris bărbatul.

Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere de la IPJ Sibiu. Vom reveni cu detalii.

