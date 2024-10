csc șelimbăr a mai transferat un jucător moldovean

Transferat săptămâna trecută la echipa de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr, moldoveanul Vadim Dijinari a fost titular în trupa ”călăreților roșii” în victoria obținută sâmbătă în deplasare, 4-0 cu AFC Câmpulung Muscel.

Fundașul central Vadim Dijinari (25 ani) a semnat cu CSC 1599 Șelimbăr până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire a acordului. Acesta este al treilea jucător moldovean din lot, după Tudor Butucel și Corneliu Coțogoi. Noul jucător al sibienilor a fost titular în jocul de sâmbătă, de la Câmpulung Muscel, câștigat cu un categoric 4-0.

Produs al Academiei Sheriff Tiraspol, Dijinari a debutat la echipa mare a celor din Tiraspol, alături de care a devenit campion național al Moldovei în urmă cu 5 ani. Ulterior, a mai trecut pe la Dinamo-Auto și Milsami Orhei.

La doar 17 ani, noul ”călăreț roșu” a debutat la Naționala de Tineret Under 19 a Moldovei pentru care are 3 meciuri disputate, iar la 20 de ani a debutat la Naționala de Tineret Under 21 pentru care a disputat 5 partide.