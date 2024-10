povestea câinelui furat din șelimbăr: hoțul l-a abandonat în timișoara și voia să îl vândă în austria

După zece zile de căutări intense, cățelul pomeranian furat din Șelimbăr pe numele său Kiko, s-a întors acasă. Purtat printr-o întreagă aventură, patrupedul a fost la un pas să fie vândut în Austria de către un român „binevoitor”.

Ioana Curta a postat pentru prima dată pe 11 octombrie un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care cerea ajutorul prietenilor și vecinilor pentru a-și recupera pomeranianul, furat din fața casei sale. Animalul de companie a fost luat de un bărbat aflat la volanul unui Ford Transit cu numere de Austria. Între timp, sprijinul comunității a fost remarcabil, cu sute de distribuiri ale postării.

„Da! În Timișoara a ajuns Kiko și ar fi ajuns în Austria dacă făptașului nu i-ar fi fost frică să treacă vama cu el, așadar l-a abandonat într-un parc în Timișoara” a postat aceasta pe rețelele de socializare.

„Am crezut că e rănit, mi s-a făcut milă de el”

Un prim pas în găsirea făptașului a fost identificarea logo-ului firmei de pe mașina pe care bărbatul o conducea în momentul furtului, pentru ca mai apoi, după o solicitare la adresa companiei să se ajungă la numărul de telefon al celui care deținea mașina. S-a dovedit însă după o serie de discuții că în momentul în care pomeranianul a fost furat, microbuzul se afla în posesia nu a actualului proprietar, ci acesta o împrumutase unui alt român stabilit în Austria.

În acel moment, Ioana i-a scris făptașului pe care l-a găsit pe rețelele sociale spunându-i că va opri ancheta poliției, ba chiar va oferi și o recompensă dacă este nevoie pentru recuperarea lui Kiko pe cale amiabilă. Hoțul se pare că avea însă alte planuri pe care le-a și dezvăluit ulterior.

„I-am scris respectivului și mi-a transmis că el de fapt a crezut că e rănit cățelul, i s-a făcut milă, așa că l-a luat. După care, mi-a transmis faptul că a încercat să-l vândă în Timișoara, dar nu a vrut nimeni să îl cumpere pentru că nu avea acte la el, pentru ca în final să spună că l-a abandonat într-un parc din Timișoara” a declarat Ioana.

Ajutor din partea comunității

La aflarea veștii, Ioana a apelat la Andreea Roseti, președintele fundației Animal Life Sibiu. „După ce am aflat că pomeranianul a ajuns în Timișoara, am contactat-o pe Andreea Roseti, care m-a îndrumat către Andreea Tudor, cea care a avut un rol extraordinar în găsirea lui Kiko. A distribuit informația pe toate grupurile la care avea acces din Timișoara și pe grupurile medicilor, medicilor veterinari” a spus aceasta.

Câinele, găsit de un medic veterinar în fața cabinetului

După ce vestea a fost răspândită într-un mod eficient mai ales pe plan local, proprietara a fost contactată de un medic din Timișoara care susținea faptul că a găsit câinele în fața cabinetului său. „Sâmbătă seara, un medic veterinar de la cabinetul VetFriends.com ne-a sunat că a găsit un câine în fața cabinetului, pe care l-a scanat și avea numărul nostru de telefon. A sunat-o pe fata mea și s-a dus și l-a luat ieri” a completat aceasta.

Cu toate acestea, animalul de companie nu s-a întors acasă în starea în care acesta a fost luat. „A avut ceva urmări, deoarece acum este tuns. Nu mai arată deloc așa cum a fost luat și prima dată când l-am văzut chiar am spus că nu e al nostru. Probabil a fost o decizie luată pentru a-l trece vama, dar părul va crește la loc în timp” a spus Ioana.

În prezent, potrivit proprietarei, plângerea depusă la poliție a fost retrasă, iar cățelușul este în siguranță.