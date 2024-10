acuzații de malpraxis la spitalul județean sibiu. pacient externat în stare gravă (imagini cu impact emoțional)

O sibiancă acuză Spitalul Județean de Urgență Sibiu de malpraxis, după ce tatăl acesteia a fost externat într-o stare mai gravă decât cea în care a fost internat. Femeia susține că angajații spitalului nu au fost transparenți cu privire la starea de sănătate a bărbatului de 81 de ani. În schimb, conducerea unității spitalicești neagă acuzațiile aduse de sibiancă și susține că „pacientul a fost tratat cu respect și responsabilitate”.

În data de 15 august, Mihaela Păcurar și-a dus tatăl la UPU pentru că era deshidratat, nu mai mânca și vomita. În urma analizelor, s-a luat decizia ca bărbatul să fie internat la Secția Medicală II. Fiind diagnosticat cu demență, în aceeași seară bărbatul a fost legat de pat deoarece devenise foarte agitat, măsură cu care aparținătorii au fost de acord.

„În seara zilei de 15 august am fost sunată de către medicul de serviciu că tatăl meu e foarte agitat și ar trebui legat de pat pentru a nu-și face rău. În dimineața următoare, am vorbit cu doamna doctor Solomon și mi-a spus că tata este foarte deshidratat, i se fac perfuzii și câteodată este mai agitat din cauza bolii Parkinson, dar îl hidratează în continuare și mi-a spus că poate îl externează luni, 26 august”, spune aceasta.

Femeia povestește că și-a vizitat tatăl zilnic, însă până în data de 27 august nu a știut că avea escare de gradul patru. „În după-amiaza zilei de marți, 27 august, după ce l-am bărbierit și spălat pe tatăl meu, i-am dat pampers-ul la o parte și abia atunci am văzut escarele de pe spatele și fundul lui. Am chemat imediat personalul de serviciu și mi-a spus că nu știa că are așa ceva, deși mai înainte îmi spusese că-l spală zilnic. Mi-au spus să aduc o saltea antiescare pentru că spitalul nu are. Mi-au spus de asemenea să cumpăr o cremă și nu știau pe cine să dea vina. Miercuri dimineața i-am dus salteaua, șervețele și crema, iar din acea zi am urmărit pur și simplu cum rănile se agravează. Menționez că în nicio zi nu a fost pansat, a avut doar pampers-ul, iar la călcâie de asemenea nimic”, spune fiica pacientului.

„De ce l-au legat de pat dacă nu se mai putea mișca?”

Cea mai mare nemulțumire a sibiencei este că tatăl ei nu a fost întors, mișcat în pat astfel încât să nu se ajungă la astfel de complicații. Pe lângă escarele grave, acesta a fost infectat și cu stafilococul auriu. „De ce îl mai legau dacă el nici nu se mișcă? De ce nu l-au întors pe toate părțile așa cum ar fi trebuit, așa cum era în fișa lui? Este posibil ca în nici 10 zile să facă așa escare de mari? De ce nu și-au făcut treaba? Cine este vinovat? Chiar dacă are multe diagnostice și vârsta de 81 de ani, tatăl meu merită tratat cu respect și responsabilitate. În data de 2 septembrie voiau să îl externeze, el având plaga infectată”, spune femeia.

Bărbatul a fost externat și este în continuare în stare gravă. Acesta beneficiază de îngrijire la domiciliu, iar periodic este adus la spital, la Secția de Chirurgie Plastică. Femeia este hotărâtă să dea Spitalul Județean în judecată.

„Pacientul a fost tratat cu respect și responsabilitate”

Reprezentanții Spitalului Județean Sibiu susțin că fiica pacientului a fost ținută la curent cu tratamentul și problemele medicale ale bărbatului internat.

„Pacientul menționat în solicitare a fost internat în cadrul Secției Medicală II, unde s-a hotărât contenția mecanică, întrucât acesta nu se alimenta, prezenta semne de deshidratare și febră, era agitat, necooperant, agresiv, ceea ce putea pune în pericol administrarea tratamentului și starea de bine a pacientului. Fiica pacientului a fost ținută la curent cu toate aceste aspecte zilnic, de către medicul curant, fiindu-i oferită inclusiv posibilitatea contactării telefonice pe mobilul secției, pentru o comunicare mai facilă. De asemenea, i s-au explicat aspecte ce țin de condiția medicală a pacientului și modalități de tratare a problemelor sale, precum și toate schimbările în metoda de tratament sau în starea de sănătate a acestuia”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, Cristina Bălău.

De asemenea, în răspunsul oferit de conducerea spitalului, se arată faptul c femeia ar fi fost informată despre escarele apărut pe corpul bărbatului. „Întrucât pacientul a dezvoltat escare, medicul curant a solicitat consult dermatologic și a respectat recomandările de îngrijire, informând aparținătorul asupra faptului că la momentul respectiv nu existau saltele antiescare disponibile, fiind folosite la alți pacienți internați, fiica pacientului procurând o astfel de saltea. Întrucât pacientul a rămas imobilizat, fiind în continuare necooperant și fiind alimentat cu dificultate, s-a încercat schimbarea poziției acestuia, însă exista riscul ca escarele să se agraveze. Au mai fost solicitate, de către medicul curant, consulturi de chirurgie și chirurgie plastică, ale căror indicații au fost respectate. Ulterior, la data de 4.09.2024, medicul chirurg plastician a intervenit asupra escarei, însă a amânat intervenția chirurgicală din cauza poziției vicioase din timpul intervenției care interfera cu diagnosticul principal al pacientului”.

Reprezentanții spitalului declară că pacientul a fost tratat cu respect, astfel încât afecțiunile să fie ameliorate. „Potrivit medicului curant, pacientul a fost tratat cu respect și responsabilitate, fiind luate toate măsurile disponibile pentru ca acesta să fie confortabil, să poată urma schema de tratament și să îi fie ameliorate afecțiunile, fără să își pună în același timp viața și tratamentul în pericol”, mai transmit reprezentanții spitalului.

Citește și: Acuzații de malpraxis la Spitalul Județean Sibiu – O femeie trece prin chinuri groaznice: „Am toată pielea carne vie”