mămică din cisnădie, bolnavă de cancer. diana are nevoie de ajutor: „am o șansă cu acest tratament”

O tânără în vârstă de 32 de ani din Cisnădie, mamă a doi copii, are nevoie de ajutorul oamenilor de bine. Diana a fost diagnosticată cu cancer, asta după ce, în urmă cu doi ani, a reușit să depășească un alt moment dificil. Tratamentul care are puterea să o facă bine este extrem de costisitor, motiv pentru care este nevoie de ajutor financiar.

Prima luptă cu cancerul, câștigată

Diana Dumitriu a fost pusă la încercare, pentru prima oară, în urmă cu doi ani, atunci când, în urma unor investigații, a aflat că are cancer. A fost o veste șocantă, pe care nu a apucat să o proceseze, fiindcă imediat a fost pusă pe masa de operație. „Acum doi ani, pe 20 octombrie 2022, am făcut o colonoscopie la o clinică privată. Doamna doctor s-a speriat și m-a trimis la Spitalul Județean, la șeful gastroenterolog, care mi-a refăcut colonoscopia. Nu m-au mai lăsat să plec acasă. Inițial, medicii au crezut că e un polip mai mare dar, când m-au deschis la operație, au observat că era o tumoră foarte mare la colon, care a ieșit din colon și mi-a afectat vezica urinară, trompa și un ovar. Mi-a scos atunci și părea că lucrurile sunt ok”, a povestit Diana.

Din acest punct, viața Dianei s-a schimbat complet. A făcut zeci de ședințe de chimioterapie, mai multe serii de analize și nenumărate drumuri la spital.

„Am făcut 12 ședințe de chimioterapie la Județean și pe urmă, din neprofesionalism și din lipsa interes, nu am mai fost chemată la 3 luni cum era normal, ci abia după 9 luni. Doamna doctor era mereu ocupată. În aprilie m-am dus să fac un CT și s-a văzut că am câțiva noduli. Nu erau formate tumori, ci era doar niște noduli. Am început din nou chimioterapia. După patru ședințe, nu am mai văzut-o pe doamna doctor. Erau doar medicii rezidenți, dânsa era mereu ocupată. Eu nu m-am dus acolo că nu am ce face. În situația în care sunt, la vârsta pe care o am, cu două fetițe acasă… Dar nu a contat chestia asta. În august am făcut febră mare și mi s-a spus să merg la Urgențe și la medicul de familie, urmând un tratament. Apoi, în 26 septembrie, m-am dus din nou la spital fiindcă mi s-au umflat ganglionii limfatici din zona inghinală. De acolo am plecat cu o foaie în mână fiindcă nu știau ce să îmi facă. Și în acel moment ne-am trezit la realitate. Am decis în sfârșit să caut ajutor în altă parte și am mers la Polisano. Doamna doctor de acolo mi-a citit analizele și a reieșit că am cancer colorectal generat de sindromul Lynch. Dar, fiindcă în ultimele luni am pierdut timp fără un tratament adecvat, acum am zeci, sute de metastaze și cel mai probabil am dezvoltat și un cancer ovarian”, a spus femeia.

Pusă din nou la încercare

Diana a câștigat prima luptă cu cancerul. Dar, de data aceasta, boala este mult mai apăsătoare. Costurile tratamentului sunt foarte mari, motiv pentru care mămica de doar 32 de ani, care vrea să își vadă cele două fetițe crescând, le cere ajutorul oamenilor de bine.

„Acum mai am o șansă cu tratamentul asta. Costă 5.000 de euro o dată la trei săptămâni, iar Casa de Asigurări nu decontează nimic. Am două fetițe de 8 și 2 ani”, a spus Diana.

„Ne dorim foarte mult să trăiască și vă rugăm din suflet să ne ajutați ca viața ei să revină la normal și să ne putem crește în continuare cele două fiice”, a scris pe Facebook soțul Dianei.

Puteți dona orice sumă în conturile de mai jos:

RO95BTRLRONCRT0155564801 – cont RON

RO45BTRLEURCRT0155564801 – cont EURO

(deschise la Banca Transilvania)

REVOLUT (disponibil numai pentru transferuri naționale): RO58BREL0005534920720100

TELEFON: 0742048728