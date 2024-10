scandal cu iz electoral la slimnic. un bărbat acuză că a fost bătut de 2 consilieri aur: „a sărit cu cuțitul la mine”

Un tânăr din Slimnic aduce acuzații grave la adresa unui consilier local și unui membru de la AUR. Bărbatul spune că a fost agresat, weekendul trecut, și a depus o plângere împotriva celor doi.

UPDATE

Consilierul Ovidiu Gheorghe Tocaciu a revenit cu un punct de vedere în urma publicării articolului. Acesta a precizat că bărbatul care a făcut acuzații la adresa lui, cât și la adresa colegului de partid, se afla într-o stare avansată de ebrietate și nu a dorit să părăsească localul în momentul în care evenimentul s-a terminat. Tocaciu a precizat că poliția a intervenit la fața locului și a constatat că bărbatul a provocat daune în local. Consilierul a mai arătat că nu l-a agresat pe bărbat, lucruri ce pot fi dovedite prin intermediul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

„Cât privește evenimentul în sine, persoana citată de dvs face afirmații false care pot fi ușor demontate prin vizionarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere de la locație. Aceste înregistrări surprind comportamentul domnului respectiv pe tot parcursul serii, dar și la închiderea evenimentului.

Precizăm că familia care a contractat majoratul a stabilit ca ora de finalizare să fie ora 3 dimineața. Iar incidentul s-a petrecut după această oră, pentru că respectivul domn, aflat în stare avansată de ebrietate, nu a dorit să părăsească localul, a provocat personalul și ceilalți invitați, a distrus bunurile localului. Echipajul Poliției, sosit la fața locului a constatat ceea ce s-a întâmplat în mod real și nu poveștile aruncate în articol de persoana respectivă.

Credem că implicarea localului nostru, care se bucură de tradiție și respect în comunitate, dar și în județ, nu este firească. Ani de zile am organizat evenimente fără probleme și orice situații apărute cu clienți care depășeau limita bunului simț au fost rezolvate amiabil. La fel ca și de data aceasta. Precizăm că nimeni din personalul localului sau familia care deține localul nu a lovit pe respectivul domn, nici nu l-a amenințat în vreun fel”, a transmis Ovidiu Gheorghe Tocaciu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un consilier local și un membru de la AUR sunt acuzați că au agresat un tânăr într-un local din Slimnic. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la un majorat. Bărbatul care aduce acuzațiile s-a aflat și el, în vară, pe listele PSD pentru Consiliul Local Slimnic. „Cred că de asta au recurs la acest gesturi”, spune Răzvan Mihălțan.

Acuzații grave: „A scos cuțitul la mine”

Bărbatul se afla în Hanul la Cetate din Slimnic, administrat de Ovidiu Gheorghe Tocaciu, candidat din partea AUR la Primăria Slimnic, ales consilier local pe listele aceluiași partid. Sâmbătă seara, în acest local, era organizat majoratul fiului unui alt membru AUR, și el candidat pentru funcția de consilier. Potrivit bărbatului, în jurul orei 02:30, în timp ce se afla la bar, ar fi fost amenințat cu un cuțit și agresat de cei doi.

„Eram la Hanul La Cetate de la Slimnic și i-am spus patronului, că el era la bar, să mă servească. I-am spus <<pune-mi un pahar de vin, primare>>, fiindcă el a candidat în vară la funcția de primar. În acel moment, a scos un cuțit si a zis că mă taie. Noi am mai avut niște conflicte în campanie, dar nimic grav. De data asta, el a sărit cu cuțitul la mine, a zis că mă taie. Deodată, în spatele meu a venit un coleg de-al lui de partid și mi-a dat un pumn, moment în care eu am căzut în genunchi. M-am ridicat și mi-a mai dat o lovitură”, a povestit Răzvan Mihălțan, bărbatul care acuză că a fost agresat.

Tânărul spune că, după incident, poliția a venit la fața locului. A sunat și la 112, solicitând o ambulanță care să îl transporte la spital în Sibiu.

„M-au dus la spital în acea noapte, mi-au zis să îmi pun gheață și să iau ceva pentru durere. Mă durea capul, ochiul, urechea, așa că duminică m-am dus iar cu ambulanța la spital, unde mi-au pus două perfuzii, mi-au făcut CT și o investigație ORL. Am scos și certificat medico-legal unde se arată că am nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. De asemenea, concluzia medicilor legiști a fost că leziunea traumatică s-ar fi putut produce prin lovire. (…) Am timpanul perforat”, a spus bărbatul.

Plângere la poliție

Bărbatul a precizat că a depus plângere împotriva celor doi membri de la AUR.

Ora de Sibiu a luat legătura și cu Ovidiu Gheorghe Tocaciu. Consilierul AUR din Slimnic nu a dorit să comenteze în niciun fel acuzațiile ce i s-au adus.