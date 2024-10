andreea este mămica internată în stare gravă în urma incendiului din șura mare. soțul: „nu avem nevoie decât de rugăciuni”

Andreea Beleiu este tânăra mămică afectată în urma incendiului din weekend de la Șura Mare. Sibianca se află în stare gravă la spital, unde luptă din răsputeri să trăiască. Soțul ei îi îndeamnă pe sibieni să se roage pentru ca mama copiilor lui să se facă bine.

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, în Șura Mare, într-o încăpere dintr-o locuință unde se afla centrala termică. În momentul izbucnirii flăcărilor, în interiorul casei se afla patru persoane: Andreea și cei trei copii ai ei, care au reușit să se evacueze. Tânăra de 29 de ani s-a intoxicat însă cu fum și a intrat în stop cardio-respirator. Salvatorii au resuscitat-o, iar manevrele au avut rezultat pozitiv, ea fiind ulterior transportată la spital.

Din fericire, copiii se află în afara oricărui pericol, însă Andreea luptă pentru viața ei la ATI la Spitalul Județean. Soțul femeii a povestit ce s-a întâmplat în acea noapte și care este starea sibiencei.

„A fost vorba despre un incendiu în camera centralei, care avea oarecum o legătură cu intrarea în laboratorul ei de prăjituri. A sunat pompierii, a stat cu ei la telefon aproape până au ajuns acolo. Când i-a simțit pe pompieri aproape, a prins curaj și a deschis ușa de pe cealaltă parte, la o cameră distanță de incendiu. Ea nu și-a dat seama că și în camera aia era plin de fum. Au mai fost conducte acolo, placa de polistiren, totul a fost toxic și s-a intoxicat cu dioxid de carbon. Au resuscitat-o, și-a revenit foarte repede, fiindcă am înțeles că, de când s-a închis apelul cu ea, au fost undeva la 3 minute până au ajuns și au găsit-o. Au resuscitat-o, a dat semne imediat, a avut puls, dar din păcate creierul e afectat. Credem într-o minune de la Dumnezeu. Eu am fost ieri la mănăstire la Prislop, acum am venit de la ea, apoi mă duc la biserică, la mănăstire la Sădinca. Fac tot ce pot, mă rog să se facă bine, e o fată extraordinară care trebuie să își revină. Eu nu văd altfel situația, decât să își revină”, a spus Ionuț, soțul Andreei.

Soțul Andreei face apel la rugăciune și îi îndeamnă pe oamenii care o cunosc să o poarte în gând. „Toată lumea întreabă cu ce ne poate ajuta, dar nu avem nevoie de absolut nimic, în afară de rugăciune pentru ea. Astăzi (n.r.: miercuri), la ora 17:00, la biserica mare de pe Mihai Viteazu, va avea loc Sfântul Maslu pentru ea, iar cei care dintre voi sunteți de la Sibiu și puteți veni acolo alături de noi ar fi de ajutor, iar restul la ora 17:00, ora României, să o aveți în gând în rugăciune”, este apelul soțului Andreei.

Andreea și Ionuț, împreună cu cei trei copii ai lor, se întorseseră de curând în România, după o perioadă lungă de timp petrecută în Germania. Tânăra își deschisese un laborator de prăjituri la Șura Mare, fiind pasionată de cofetărie și patiserie. Dulciurile de poveste realizate de tânără sunt extrem de apreciate de clienții fideli. Puteți citi pe larg povestea Andreei și a afacerii „Dulciuri de Poveste”, AICI.