„oamenii dreptății” la sibiu: spectacolul care ne face să ne gândim la noi înșine

Ce înseamnă dreptatea? Ce, și pentru cine? Ce e drept și ce e etic potrivit? Care este diferența dintre ele, de fapt? Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar fi mai empatici unii cu alții și ar încerca să înțeleagă cu adevărat poveștile de viață ale celuilalt? Ce s-ar schimba dacă oamenii ar fi un pic mai atenți unii cu alții? Cât de vulnerabil poți să fii? Dar cât de înțelegător cu cei din jur? De ce nu suntem mai pozitivi?

Întrebări. Întrebări cu sau fără răspunsuri prea precise. Întrebări cu răspunsuri-povești.

Întrebări care planau deasupra Sibiului, aseară, cu prilejul spectacolului de storytelling „Oamenii Dreptății”, venit anul acesta pentru prima oară și la Sibiu, în cadrul unui turneu național. Un spectacol ce amintește de comunități și de grupuri de suport; un spectacol pozitiv și cald cu povești ca niște dușuri reci de realitate câteodată ignorată; un spectacol care ilustrează dreptatea personală și colectivă în povești pe înțelesul tuturor, și care are cu siguranță puterea de a face un pic mai multă dreptate în bula celor care l-au urmărit.

Cu schimbări mici se pot răsturna prejudecăți mari

Poate de ieri încolo, câteva sute de oameni din publicul ce a umplut aseară până la refuz sala de la Ion Besoiu nu va mai privi cu îndoială necesitatea unui nevăzător de a intra în autobuz sau în Mall alături de câinele lui ghid; nu va mai întreba un alt cuplu când face copii și câți; va respecta egalitatea de gen și va înțelege că feminismul și contracepția nu sunt doar mofturi ci necesități reale ale unor persoane în corpuri reale, cu suflete reale. Poate că mai mulți dintre noi vom privi, de azi încolo, altfel copiii din medii vulnerabile predispuși la infracționalitate și, poate, vom încerca să dăm colectiv și o mână de ajutor pentru a le acorda acestora o șansă reală. Poate un șef va deveni mai empatic cu angajații săi și se va purta mai frumos azi la serviciu, încercând să-i protejeze, conștientizând că și aceștia au familii, bucurii și dificultăți de îngijit. Poate că cineva, azi, va pune mai mult preț pe sănătatea mintală a lui și a celor din jur. Și poate că acceptăm și noi, la urma urmei, că viața reală nu e atât de Instagramabilă precum ne dictează contururile că ar trebui să fie.

Ce înseamnă dreptatea?

„Ce înseamnă dreptatea: E o întrebare pe are ne-o punem în fiecare zi. Pentru mine dreptatea este să ne ascultăm real în fiecare zi, nu doar să auzim. Cred că dacă ne-am asculta în mod real am avea o supriză foarte plăcută cu privire la schimbările pe care am putea să le facem la nivelul comunităților noastre locale”, îmi spune Loredana Berdișan-Pop din partea organizatorilor.

Oamenii dreptății, un spectacol despre schimbare prin empatie și vulnerabilitate

Organizat de Leaders for Justice, o comunitate de tineri profesioniști din domeniul juridic din România, care reunește specialiști din diverse ramuri ale dreptului și încurajează dialogul și cooperarea între profesiile juridice, spectacolul Oamenii Dreptății se află anul acesta la primul lui turneu național în marile orașe ale României, dar în al treilea an de existență. În 2022 a plecat pentru prima oară din București într-un turneu în Iași și Timișoara, iar toamna aceasta a plecat spre Brașov, Sibiu și București. Pe scenă urcă artiști, juriști, avocați și activiști, fiecare cu povestea lui de viață, mai mult sau mai puțin fericită, profundă, resemnată, dar cu siguranță cu gândul de a crea o punte de empatie și suport între oameni. Spectacolul este unul dinamic, intercalând momente și povești de viață din comunitatea locală într-un cadru mai amplu, național.

La Sibiu au urcat pe scenă Alex Ștefănescu, actor și cântăreț, cu două momente-melodii ce au combinat realitatea cu umorul, cu un pic de speranță, ironie și autoironie; Paul Bogdan, sibian, realizator de emsiuni radio și sound designer, nevăzător, cu povestea lui despre zero milă și sută-la-sută demnitate, despre cum e să tranzitezi lumea cu Phantom, câinele ghid alturi de tine zi de zi într-o lume și într-un oraș încă neobișnuit cu câinii ghid și neinformați cu privire la legislația României, care permite de altfel persoanelor cu dizabilități să fie acompaniați de câini ghid pretutindeni, în interior sau în exterior; Enrico Dediu, analist și evaluator al Strategiei Naționale Anticorupție care a explicat mecanisemele de evaluare anticorupție ale instituțiilor din România și a încurajat publicul să citească rapoartele anticorupție de pe site-ul Ministerului Justiției – zice că sunt foarte interesante.

Tânăra dramaturgă din Sibiu, Teodora Minea a povestit despre inițiativa ei Auzit, o platformă de teatru radiofonic prin care tinerii se fac auziți; Cătălina Uță a povestit despre schimbare și evadare din schimbare, din perspectiva unui colaborator al unui ONG care și-a propus să ajute minorii din centrele de detenție să își clădească un viitor odată ce ies din penitenciar – o poveste despre un cerc vicios al sincerității și al minciunii, al împrejurărilor și al cotidianului, al ajutorului și încurajării de care au nevoie minorii din medii vulnerabile; Cristina Capisizu și Anca Matei au vorbit despre egalitate de gen și discriminare, mai ales în mediul justiției; Andrada Cilibiu despre feminitate și feminism, despre modalitatea în care sunt privite femeile și drepturile lor astăzi; profa de logică și psihologie de la Goga din Sibiu a vorbit despre proiectul inițiat de ea, Arca lui Goga și cum ai menirea ca profesor să crești oameni care să crească la rândul lor alți oameni – cea mai frumoasă activitate-meserie de pe lumea asta, după cum o descrie ea. Sandy Stancu și Diana Duțu, sibiencele de la Corpul Poetic au susținut un moment despre solidaritate între femei; actrița Aida Economu a vorbit despre dorința și putința de a avea copii și despre sfaturi – iar cel mai bun primit a fost acela că lacrimile nu pătează; Vlad Adamescu și Răzvan Petri au încurajat publicul să urmărească neapărat paginile online Politică la minut pentru a descoperi că de fapt politica e mișto; Cristina Marinescu a spus o poveste despre etică și participare în domeniul HR și corporate, mai ales în contextul restructurărilor din perioada pandemiei, lăsând deasupra tuturor întrebarea – cât vrei să partici la așa ceva și cât nu?. Au mai urcat pe scenă sibienii de la BIS Teatru, Loredana Bertișan-Pop, outreach manager Leaders for Justice, cu un moment despre puterea comunității, iar spectacolul s-a încheiat după două ore cu un recital al trupei Eyedrops.

„Oamenii se bucură de spectacol. Este extraordinar să vezi că sala este conectată, că spectatorii trăiesc intens poveștile, că nimeni nu mai stă pe telefon. Sunt povești spuse cu foarte foarte multă sinceritate și vulnerabilitate. Și oamenii rezonează și se regăsesc în foarte multe povești și își iau curajul să meargă mai departe”, mi-a spus Loredana Bertișan-Pop despre modalitatea în care primesc diferitele comunități acest spectacol. Ea este de părere că: „O mână ce cetățeni poate să schimbe lumea. Simplul fapt că asculți niște povești ale unor oameni care s-au confruntat poate cu probleme cu care te onfrunți tu, poate că unii dintre ei au reușit să le învingă, te ajută mult să-ți dai seama ce perspective ai putea să aplici și tu. Și cred că tocmai aici e cheia, că după ce pleci de aici știi, poate, exact ce ai de făcut”

Cu ce mesaj ar vrea ea să fi rămas sibienii după acest spectacol? „Să creadă că pot. Că de multe ori nu facem nimic crezând că nu o să reușim. Dar cred că dacă credem mai mulți dintre noi că se poate, schimbarea chiar se va întâmpla.”

Leaders for Justice: o comunitate bazată pe valori comune, nu doar o rețea profesională

În cadrul Comunității Leaders for Justice și al Asociației LiderJust, membrii dobândesc noi abilități și instrumente profesionale, participând la sesiuni de formare specializată, ateliere și dezbateri alături de personalități din domeniul dreptului și din sectoare conexe; este încurajat schimbul de idei și lucrul la proiecte comune.

În deschiderea spectacolului „Oamenii dreptății”, Doru Toma, coordonatorul Leaders for Justice a explicat: „Leaders for Justice este singurul program care pregătește o nouă generație de profesioniști ai dreptului pornind de la valori și principii sănătoase. După protestele din România de acum 6 ani, încrederea în justiție a românilor era la cel mai înalt nivel. Astăzi 75% dintre români cred că justiția nu își face datoria. Iar 56% dintre aceștia cred același lucru despre poliție. Același studiu arată că 90% dintre români cred că puterea este distribuită inegal. La nivel de societate asta aduce la mai puțină implicare civică și la o acceptare a situației așa cum este ea. Noi, la Leaders for Justice refuzăm să acceptăm că nu putem mai bine. De aceea, de 15 ani avocați, procurori, polișiști, juriști, din mediul corporate, universitar și ONG trec printr-un program de leadership menit să le amintească de ce au ales să facă ceea ce fac, de ce transformarea poate începe prin mai multă dreptate în societate. De ce au un rol în a-și îmbunătăți mediul de lucru, profesia, și implicit în a ne câștiga nouă, ca și societate, încrederea. Scoatem în evidență probleme reale prea puțin atinse de justiție și societate. Am înțeles că viața e mai complicată decât facultatea de drept, iar oamenii nu pot cuprinde un subiect tehnic sau o problemă complexă fără poveste”. Astfel a fost creat acest spectacol: „Credem în puterea poveștilor de a provoca și a schimba rolul sistemului. Avem nevoie de conversații grele, de vulnerabilitate și de empatie. Poate duc la mai multă încredere unii în ceilalți și scurtează drumul între lumile și bulele în care trăim. Spectacolul „Oamenii dreptății” este ca o revistă live, aici, pe scenă.”

Momentele din spectacol pot fi vizionate online în zilele următoare pe pagina de Facebook și Instagram Oamenii dreptății, iar mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe https://www.oameniidreptatii.ro/.