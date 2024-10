s-a lansat volumul „palatul brukenthal. ghidul expozițiilor”

În anul 1888, Emily Gerard, autoarea cărții „The Land Beyond the Forest: Facts, Figures, and Fancies from Transylvania” scria:

„Oamenii din Hermannstadt se referă în mod obișnuit, cu solemnitate, la Palatul Brukenthal ca fiind cel mai stabil și neschimbat reper din tot ce le este cunoscut, așa cum un egiptean ar jura pe piramide sau pe Sfinx. «Fie să ai noroc cât timp va fi Palatul Brukenthal» sau «Mai degrabă dispare Palatul Brukenthal decât să se întâmple așa ceva» sunt fraze pe care am avut ocazia să le aud deseori.”

Muzeu din anul 1817, Palatul Brukenthal își păstrează până astăzi prezența de neclintit. Cu toate acestea, în cele peste două secole de activitate, viața interioară a clădirii a cunoscut dezvoltări și adaptări specifice vremurilor și oamenilor.

Ghidul prezintă expozițiile permanente din perioada 2015 – 2024; clădirea spune în fiecare încăpere câte o poveste despre viața celor care au locuit-o, constituirea colecțiilor sau experiența punctuală, sintetizată de genurile artistice, de la scena biblică la scena de gen. Conceptul cadru rămâne cel al întoarcerii în timp, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când palatul era locuit de guvernatorul Samuel von Brukenthal, galeria de la etajul al doilea era vizitată de distinși cunoscători ai artei iar Sibiul era capitala Transilvaniei …

Volumul se poate achiziționa de la shop-ul Palatului Brukenthal la prețul de 80 de lei.