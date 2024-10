un sibian plantează flori în amintirea mamei, la ”urgența” spitalului județean sibiu. ”o viața întreagă a muncit aici”

A trecut exact un an de zile de când în viața lui Florin Oprița s-a făcut mai multă lumină. Oamenii îl recunosc drept „Omul cu florile de la Urgență”, după ce povestea sa emoționantă a ajuns să fie cunoscută de o țară întreagă.

Crizantemele pe care în fiecare an le plantează în fața Unității de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu în memoria mamei sale, au fost cele care i-au adus aprecierea semenilor săi, dar și un imbold pentru a se dezvolta și a merge înainte: „În sera de flori pe care am construit-o la Cristian, lângă Sibiu, am început să cultivăm roșii și castraveți. Sunt soiuri de la noi, românești, gustoase, așa cum mi le amintesc din copilărie.”, a declarat florarul pentru CJ Sibiu.

Așa se face că la Piața Volantă Transilvania din Sibiu, unde vin peste 200 de producători locali, pe lângă multele ghivece cu flori, sibianul a adus și legume proaspete. „Clienții vin, se uită la produse, apoi se uită la mine și mă întreabă dacă sunt «Omul cu florile de la Urgență»”.

În ultimul an, Florin Oprița s-a trezit cu mulți mușterii direct la sera din Cristian. Unii vor să-și culeagă chiar ei roșiile și castraveții , iar alții să-și aleagă ghiveciul cu flori. „Ajungem să vorbim despre multe. Este interesant cum florile îți pot schimba viața și cum îi fac pe oameni să se deschidă. Le spun despre perioada în care am lucrat în construcții, despre cum m-am îmbolnăvit și cum am fost salvat de munca asta frumoasă, de florar. Mă mai întreabă despre crizantemele pe care le pun la «Urgență», în memoria mamei mele. De multe ori, seara, îi spun soției: «Omenii sunt buni. Să-i iubim cât îi avem lângă noi»”.

Este miez de toamnă iar Florin și-a umplut microbuzul cu crizanteme multicolore pe care, alături de Andreea, soția sa, le plantează în rondoul de lângă UPU. Este un gest pe care-l face voluntar în amintirea mamei sale, plecată prea devreme la Cer. „Îi plăceau mult florile, iar o viață întreagă a muncit aici, la Spitalul Județean Sibiu, ca infirmieră. Aici s-a și prăpădit”, spune Florin, rememorând ultima zi pe care mama sa a petrecut-o pe pământ. „A fost infirmieră la Ginecologie, însă în ultimii ani de viață a fost mai mult bolnavă. Când a avut anii necesari, s-a pensionat de vârstă. Exact o săptămână a mai trăit după ce a primit decizia de pensionare. Când i s-a făcut rău, am adus-o la UPU, în comă. În aceeași noapte am rămas fără ea”.

Florin are încă un frate și o soră: „Amândoi lucrează de dimineață până seara, fratele în construcții, iar sora ca ospătăriță, în Spania. Toți trei știm cum se câștigă banii, am muncit dintotdeauna. De aceea ne bucurăm atunci când ne revedem sănătoși”.

Rând pe rând, soții Oprița descarcă florile și le așază în linie. Fiecare crizantemă este o cupolă viu colorată care atrage instant privirile celor din jur.

La intrarea în UPU, ambulanțele vin în trombă, bolnavii sunt scoși pe tărgi și preluați de asistenți și medici. Este o cursă contracronometru. Aici, secundele sunt de preț pentru că se pot transforma în ani noi de viață.

În tot acest du-te-vino, apar, câteodată, scurte pauze.

Ambulanțierii și personalul medical respiră și își îngăduie câteva clipe de liniște. Unii ies în fața clădirii, acolo unde se află și aparținătorii bolnavilor.

Sub soarele cald de toamnă, cu toții privesc explozia de culori pe care crizantemele soților Oprița o provoacă de-a lungul aleii ce mărginește parcarea mașinilor care aduc bolnavii.

Iar florile vor avea mulți admiratori întrucât aici, de-a lungul unui an, ajung peste 60.000 de pacienți din județul Sibiu și din zonele limitrofe acestuia. Multora le va aduce un dram de bucurie, o mângâiere sau o speranță că totul va fi bine.

Crizantemele lui Florin Oprița, zis și „Omul cu florile de la Urgență”, vor mai vorbi lumii că județul Sibiu are oameni și locuri de poveste!