antrenorul măldărășanu, replică pentru acționarul rotar: ”aceste lucruri dor” (video)

Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu i-a dat vineri replica acționarului de la club, Claudiu Rotar.

După meciul pierdut săptămâna trecută de FC Hermannstadt la Buzău, scor 0-3 cu Gloria, acționarul clubului, Claudiu Rotar a contestat public modul în care antrenorul Măldărășanu a conceput echipa de start. Rotar a acuzat că au fost 6 jucători noi și că problema este la antrenor, care a pierdut controlul asupra echipei. „Problema e la antrenor. Calitativ, echipa e mai bună decât sezonul trecut. Senzația mea este că el a pierdut echipa. A scăpat-o de sub control, deciziile lui nu mai au efect. Înaintea meciului cu Gloria, când am văzut echipa, era să scap telefonul din mână. Dacă are avea onoare, ar trebui să își dea demisia” a declarat Claudiu Rotar pentru GSP.

Măldărășanu nu și-a prezentat însă demisia și continuă pe malul Cibinului, iar acționarii par să fi revenit la sentimente mai bune. Tehnicianul a justificat motivele care au determinat schimbările masive la jocul cu Gloria și indirect a lăsat să se înțeleagă că declarațiile patronului de la Natur House au făcut rău echipei.

”Aceste lucruri dor, pun totul la suflet, dar trec, eu sunt puternic. În momentul când Claudiu Rotar a venit la teren împreună cu Ștefan Băcilă, asta am și vorbit cu el visavis de cele 6 schimbări. Le-am spus, în momentul în care pierzi cu 0-4 acasă, dacă nu faci nicio schimbare și pierzi meciul, aceleași critici apăreau, că nu am schimbat nimic. Dacă nu faci schimbări când pierzi cu 0-4 acasă, vin ceilalți jucători care nu au jucat și spun: eu la ce mă pregătesc, dacă nici acum nu intru?” a concluzionat fostul rapidist.

”Noutatea a fost doar Selimovic”

”Măldă” a lăsat să se înțeleagă că doar introducerea lui Selimovic a fost o noutate. ”Din cei 6 jucători, trei au fost titlulari în meciul cu FCSB: Stoica, Oroian, Biceanu. Alte schimbări au fost cu Popescu care l-a înlocuit pe Ianis, care venea de la naționala U 21, având 68 de minute în primul meci și 78 de minute în al doilea, Sergiu Buș în locul lui Chițu, sunt mulțumit de ambii, nu cred că am greșit. Noutatea cu adevărat a fost Selimovic, pentru că am vrut agresivitate și viteză” a spus tehnicianul.

”S-a tot declarat că lotul e mai bun decât sezonul trecut”

De trei ani la Sibiu, antrenorul a mai trimis o săgeată către conducerea clubului, care deseori a spus că lotul din acest sezon este cel mai bun. ”Acestea au fost schimbările, atâta timp cât s-a tot declarat că lotul acesta e mai bun decât cel de anul trecut, de ce să nu avem încredere în toți? Am încercat să gândim jocul prin prisma acelui 0-4 cu Sepsi, să stăm ceva mai închiși, lucrurile au fost ok până la acel penalty” a mai anunțat Măldărășanu.

