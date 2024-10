bătrânel în stare vulnerabilă, refuzat pentru internare de spitalul județean sibiu. vecin: „a cotizat la stat peste 30 de ani și acum este ignorat”

Mai mulți vecini ai unui vârstnic care locuiește singur într-o casă din Sibiu se arată revoltați de modul în care bărbatul a fost tratat la Unitatea de Primire a Urgențelor Sibiu. Vecinii acestuia spun că nu este normal să fie trimis acasă, având în vedere că bărbatul se afla într-o stare precară de sănătate.

O sibiancă susține că este martora unui caz revoltător care are în centru situația unui vârstnic cu probleme de sănătate și care locuiește singur. Ion M. este un sibian cu mai multe afecțiuni, printre care se numără mai multe AVC-uri, suferă pierderi de memorie și multe alte boli. De asemenea, bărbatul este dependent și de sonda urinară. Ion are copiii plecați în străinătate, iar rudele îi aduc zilnic mâncare. Prin urmare, trăiește singur într-o casă de pe strada Faianței din Sibiu. Vecinii spun că îl ajută ori de câte ori pot cu hrană, însă bărbatul ar trăi în condiții insalubre.

Cu multiple afecțiuni, vecinii au fost nevoiți să sune de mai multe ori la 112 pentru a-l duce la spital. Aceștia spun că, în fiecare săptămână, sună aproape zilnic la Serviciul de Ambulanță. Cea mai mare nemulțumire a vecinilor nu ține de membrii familiei lui Ion M., ci de modul în care bărbatul este tratat la Spitalul Județean din Sibiu. Mai exact, îi deranjează faptul că nu este ținut deloc sub observație, reprezentanții spitalului susținând că „nu are patologie pentru a fi internat”.

„Noi, vecinii, solicităm ambulanța aproape zilnic, dacă nu la maxim două zile; este dus în serviciul de urgență, după care, la câteva ore, este trimis acasă în aceeași stare, ultima oară fiind ieri, în data de 3 octombrie. Am sunat la urgență pentru a afla de ce nu este ținut deloc sub observație și mi s-a spus că nu are patologie pentru a putea fi internat, în condițiile în care nu știm dacă supraviețuiește în următoarele 24 de ore”, povestește o vecină de-a sibianului.

Aceasta spune că, deși bărbatul se afla în stare critică, a fost adus acasă cu ambulanța aproape inconștient, îmbrăcat doar în halat și cu hainele în sac și lăsat în casă singur. „Când a fost luat cu ambulanța, a avut tensiunea peste 22 și, cu toate acestea, după câteva ore a fost din nou trimis acasă într-o stare deplorabilă, cu ambulanța, aproape inconștient, îmbrăcat doar în halat pe targă, cu hainele în sac peste el. Menționez faptul că nu are aparținători, șoferul de pe ambulanță fiind trimis singur cu el pentru a-l aduce acasă”, mai spune vecina bărbatului.

Vecinii mai spun că sibianul a fost un om muncitor și prietenos, care a lucrat și cotizat la stat peste 30 de ani, iar cu toate acestea este ignorat. Aceștia îl ajută pe Ion M. cu mâncare caldă, iar prin sesizările făcute la Spitalul de Urgență și la Asistența Socială încearcă să găsească o soluție pentru ca bărbatul să își poată trăi bătrânețea cu demnitate.

Ora de Sibiu a trimis o solicitare către Spitalul Județean Sibiu, însă, până la data publicării articolului, nu a primit un răspuns.