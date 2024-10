fc hermannstadt caută ieșirea din tunel. ”suntem jos, dărâmați” (video)

Aflată în criză profundă, FC Hermannstadt caută reabilitarea sâmbătă, de la ora 19.00, pe noua arenă din Sibiu în meciul cu Dinamo București.

Sibiul este în colaps total, ajungând după trei eșecuri consecutive pe locul 13, cu 13 puncte. Dinamo a cedat în ultimul meci, 0-2 cu FCSB și are 4 jocuri consecutive fără succes, dar este pe locul 7. Alb-roșiii conduc cu 6-3 la disputele din Superliga cu echipa de pe Cibin. Marius Măldărășanu a fost la un pas de a fi demis, după ce echipa sa a pierdut ultimele trei jocuri, serie în care a încasat 11 goluri și are cea mai slabă apărare din Superliga. În total, FC Hermannstadt este la cinci meciuri consecutive fără victorie, ultimul succes fiind la finele lui august, 6-2 cu Poli Iași.

”Nu trecem printr-o perioadă bună, este cel mai greu moment al nostru după depunctare, avem nevoie de o victorie ca să deblocăm totul, cred că este un blocaj mental. Trebuie să fim bărbați și să trecem peste, am făcut și meciuri frumoase, cu același grup, lucrând la fel, sper ca sâmbătă la meciul cu Dinamo, jucătorii să aibă încredere mult mai mare în ei și să eliminăm greșelile pe care le-am tot făcut. Am suferit din toate punctele de vedere ultimele trei meciuri, trebuie să fim mai pragmatici, mie îmi place să joc fotbal, încercăm un fotbal frumos, dar acum suntem jos, dărâmați și ca joc și ca goluri primite ” a anunțat Măldărășanu.

Ivanov și Balaure sunt suspendați

Sibiul îi are suspendați pe Balaure și Ivanov, iar Ionuț Stoica este incert, având niște probleme la inghinali. De la Dinamo lipsește Politic, care este suspendat. Măldărășanu subliniază că principala problemă este lipsa de reacție în momentul în care se pierde mingea.

”Ne lipsesc din punct de vedere al agresivității, cu atât mai mare va fi satisfacția, dacă vom ieși din acest impas. Mă îngrijorează golurile primite, jocul echipei a fost foarte bun la Buzău în prima repriză, am așteptat bine adversarul, am dus jocul în jumătatea Gloriei. Majoritatea golurilor le-am luat pe tranziție, e clar că am avut o reacție proastă pe pierderea mingii, am fost expuși, spații mari în defensivă. Sunt și momente în care ne încăpățânăm să construim în treimea noastră pe presing agresiv al adversarului, la fel, am pierdut mingea și adversarul are ocazii. Noi muncim să ducem mingea din poarta noastră în poarta adversă” a mai spus tehnicianul în conferința de presă susținută vineri.

”Asta e cel mai dezamăgitor”

Tehnicianul sibienilor le cere jucătorilor să nu mai dezarmeze mental în momentele în care primesc gol și să răstoarne rezultatul nefavorbail, așa cum făceau în sezonul trecut.

”Dinamo joacă bine toate fazele, cel mai bine în defensivă, în momentul în care marchează gol. Trebuie să ne facem jocul, să corectăm greșelile pe care le-am tot făcut, am luat goluri foarte multe, este o realitate, în contextul în care eram una din cele mai bune apărări din ultimii doi ani. Lipsa de încredere a jucătorilor este cel mai dezamăgitor pentru mine, după un gol primit, după o înfrângere cad din punct de vedere mental. Asta m-a dezamăgit cel mai mult, că luăm un gol și picăm. În sezonul trecut am fost conduși, dar am întors cu UTA, Voluntari, Galați, am fost noi după ce am luat goluri. Acum am luat gol, am căzut, am mai luat alte goluri și au apărut aceste scoruri dureroase, deși aveam o defensivă echilibrată. Nu este doar vina apărătorilor, au fost expuși din cauza unor așezări greșite, a reacției după ce pierdem mingea, cu toții suntem vinovați, și atacantul are vină când se ia gol, dacă nu face ce trebuie. Băieții trebuie să fie un grup unit și asta sunt, antrenorul vine și pleacă” a încheiat Marius Măldărășanu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Oroian, Bejan, Găman, Goncalvez – Murgia, Biceanu – Neguț, Deaconu, Ianis Stoica – S. Buș.