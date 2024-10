măldărășanu explică de ce nu a demisionat de la fc hermannstadt. ”nu sunt laș” (video)

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a explicat vineri, într-o conferință de presă, care au fost motivele care l-au făcut să nu își depună demisia, deși acționarul Claudiu Rotar a solicitat public acest lucru.

După ultimele trei rezultate rușinoase, acționarul Claudiu Rotar a cerut public demisia antrenorului Marius Măldărășanu, în timp ce celălalt acționar, Ștefan Băcilă și-a anunțat retragerea de la club. Marius Măldărășanu a justificat că nu a vrut să plece la greu de la Sibiu și așteaptă deciziile patronilor.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

CITEȘTE ȘI: FC Hermannstadt caută ieșirea din tunel. ”Suntem jos, dărâmați” (video)

”Patronii au pixul”

”Fiecare om când folosește cuvîndul ”demisie”, îl folosește în contexul favorabil lui, să fim realiști, asta e realitatea. Dacă plecam îl alte momente tot la greu, s-ar fi spus că sunt laș. Asta am considerat acum, că dacă plec, sunt laș, nu am fugit niciodată de greu. E adevărat, apar decizii pe care trebuie să le respectăm, dar Claudiu Rotar a spus la supărare….Aceste declarații m-au durut, dar trecem peste. Eu am contract până la vară, se tot vorbește de demisie, demiteri, e o perioadă grea, trebuie să ieșim din ea. Patronii au pixul, nu trebuie să ne focusăm doar pe capul antrenorului, jucătorii au nevoie de încredere. Mă bucur că patronii au venit și au discutat, a fost o discuție constructivă, jucătorii aveau nevoie să îi simtă lângă ei. Indiferent ce se întâmplă, este echipa lor, a patronilor, a Sibiului, cu toții trebuie să judecăm așa cum trebuie momentele acestea grele” a spus Măldărășanu la conferința de presă premergătoare jocului de sâmbătă cu Dinamo București.

”Dacă nu făceam schimbări la Buzău, erau aceleași critici”

Claudiu Rotar a contestat public și modul în care antrenorul Măldărășanu a conceput echipa de start în meciul de la Buzău, acuzând că au fost 6 jucători noi și că era să scape telefonul din mână când a văzut primul unsprezece. Tehnicianul a explicat motivele care au determinat schimbările masive de echipă la jocul cu Gloria.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

”Aceste lucruri dor, pun totul la suflet, dar trec, eu sunt puternic. În momentul când Claudiu Rotar a venit la teren împreună cu Ștefan Băcilă, asta am și vorbit cu el visavis de cele 6 schimbări. Le-am spus, în momentul în care pierzi cu 0-4 acasă, dacă nu faci nicio schimbare și pierzi meciul, aceleași critici apăreau, că nu am schimbat nimic. Dacă nu faci schimbări când pierzi cu 0-4 acasă, vin ceilalți jucători care nu au jucat și spun: ”eu la ce mă pregătesc, dacă nici acum nu intru?”. Din cei 6 jucători, trei au fost titlulari în meciul cu FCSB: Stoica, Oroian, Biceanu. Alte schimbări au fost cu Popescu care l-a înlocuit pe Ianis, care venea de la naționala U 21, având 68 de minute în primul meci și 78 de minute în al doilea, Sergiu Buș în locul lui Chițu, sunt mulțumit de ambii, nu cred că am greșit. Noutatea cu adevărat a fost Selimovic, pentru că am vrut agresivitate, viteză. Acestea au fost schimbările, atâta timp cât s-a tot declarat că lotul acesta e mai bun decât cel de anul trecut, de ce să nu avem încredere în toți? Am încercat să gândim jocul prin prisma acelui 0-4 cu Sepsi, să stăm ceva mai închiși, lucrurile au fost ok până la acel penalty” a mai anunțat Măldărășanu.

CITEȘTE ȘI: Arbitru promovat recent pe lista FIFA, delegat la FC Hermannstadt – Dinamo București

Meciul FC Hermannstadt – Dinamo București din etapa 14 a Superligii se va disputa sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 19.00 pe noua arenă din Sibiu.