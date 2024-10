acs mediaș termină neînvinsă turul din liga 3 (video foto)

ACS Mediaș a câștigat fără emoții sâmbătă în deplasare, 3-0 cu CIL Blaj și rămâne neînvinsă în Liga 3.

Golurile medieșenilor au fost reușite de Orlandea (minutul 38), Ursu (minutul 45) și Tineiu (minutul 78). După succesul de la Blaj, echipa lui Cosmin Vâtcă rămâne pe locul 3 în Seria 7, cu 19 puncte din 9 jocuri. La finalul turului sezonului regular, neînvinsă în serie mai este doar liderul Unirea Alba Iulia.

”Am început destul de greoi, apoi am marcat de două ori până la pauză și ne-am făcut meciul mult mai ușor. Veneam după patru rezultate de egalitate și aveam nevoie neapărat de cele trei puncte, sunt bucuros că le-am obținut. Este un parcurs foarte bun până acum, mereu egalurile rămân cu părere de rău, unele le-am avut în mână, altele le puteam pierde, dar cu ce am clădit în vară suntem mulțumiți. Sperăm într-un rezultat mai bun decât sezonul trecut, nu va fi ușor, sunt echipe puternice în serie și foarte bine susținute financiar. Eu zic că vom fi în play-off, dacă vom putea face pasul către Stadionul Gaz Metan ne-am apropia și mai mult fanii, acolo e casa noastră” a spus Doru Dudiță, secundul celor de la ACS Mediaș.

Raul Orlandea a făcut un meci foarte bun la Blaj, reușind să deblocheze și tabela. ”Mă bucur că mi-am ajutat echipa și că am câștigat. Am reușit să ne punem pe poziții și să revenim cu o victorie, după ce am pierdut câteva puncte. Noi suntem mulțumiți până acum, nu am pierdut deloc, încercăm să o ținem tot așa și în retur” a spus și Orlandea pentru pagina oficială a clubului medieșean.

Juniorul Patrick Cristea a debutat sâmbătă la ACS Mediaș și a contribuit la succes cu o pasă de gol. ”Sunt bucuros că am debutat și mi-am ajutat echipa cu o pasă decisivă. Echipa noastră arată bine, suntem un grup tânăr și sper să o ținem tot așa. La U 19 sunt mulți jucători care pot face pasul la echipa mare. Cosmin Vâtcă este ca un tată pentru noi, ne explică, ne motivează, îi mulțumesc că mi-a dat șansa să debutez. Nu am avut emoții, sunt obișnuit cu presiunea” a declarat și P. Cristea.