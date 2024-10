măldărășanu pare resemnat după a patra înfrângere consecutivă: “cuvintele rămân și dor..”

După patru eșecuri consecutive, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este foarte aproape de a fi demis. Tehnicianul este conștient de situație și așteaptă decizia clubului.

La flash-interviurile de după meciul contra lui Dinamo, scor 0-2, antrenorul Marius Măldărășanu a părut împăcat cu situația sa. Tehnicianul așteaptă decizia patronilor de la FC Hermannstadt, care au dovedit multă răbdare cu el în ultima vreme, după performanțele obținute în ultimele trei sezoane.

„Sunt lucruri normale să apară discuții referitoare la alt antrenor, în momentul când apar atâtea eșecuri, sunt patru la număr. Vedem ce se întâmplă, în primul rând clubul trebuie să discute cu mine, apoi vom vedea. Vă dați seama, este o săptămână dificilă, avem meci de cupă, apoi mergem la Rapid, nu vreau să mă gândesc la asta. E o situație pe care clubul, patronii trebuie să o gestioneze vivavis de mine și de jucători. Noi suntem vinovați, e adevărat, dar nu pot spune prea multe la cald. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Sunt și eu supărat, cuvintele rămân și dor” a specificat Măldărășanu.

”Eu răspund de rezultate”

Tehnicianul recunoaște că răspunde de situația actuală, iar susținerea verbală a jucătorilor nu este suficientă, atâta timp cât rezultatele sunt jenante. ”Tot timpul am creat un grup, pe unde am fost, așa văd eu lucrurile. Nu pot să le reproșez ceva jucătorilor că n-ar juca ei ca să plec eu. Nu simt asta și eu simt lucrurile. Pot apărea unul sau doi nemulțumiți că nu joacă, dar vreau asta, nu să fie într-o zonă de confort. Nu mai contează că mă susțin jucătorii sau nu. Ei sunt pe teren, eu sunt antrenor, eu răspund de rezultate. E o perioadă dificilă, vedem ce se întâmplă”, a declarat antrenorul.

”Ai nevoie și de noroc”

Măldărășanu a acuzat și lipsa șansei, deși jocul echipei suferă cumplit în ultimele patru etape. ”Încă o înfrângere, încă o dezamăgire, nu a fost un joc foarte bun, dar Dinamo afară de posesie, nu pot spune că a avut ocazii foarte mari. Dinamo a început câștigând teren, noi asta am vorbit, să închidem spațiile, am reușit până la un punct, am avut situații, nu ocazii, apoi a apărut acel penalty. Am ieșit bine de la cabine, am pus presiune, s-a văzut un plus al nostru în repriza secundă, poate și ei au jucat mai simplu, am avut situații, dar ne lipsește și șansa. Ușor ușor, Dinamo a temporizat, apoi a marcat golul doi. Jucăm mai închis, tot primim goluri, în sport ai nevoie și noroc, chiar puteam marca, e un moment foarte greu”