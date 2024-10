un comerciant stradal îl provoacă pe primarul mediașului „să o dea parte în parte” cu el ca la gala rxf (video)

Un comerciant stradal l-a provocat pe primarul municipiului Mediaș să intre în ring, supărat fiind că i-a fost anulată autorizația pentru amplasarea unui stand pe domeniul public.

Bărbatul este comerciant stradal în Mediaș. În luna octombrie, el a solicitat municipalității să îi dea dreptul să își pună standul pe o stradă din oraș, lângă cimitirul ortodox, unde urma să vândă castane și flori. Cererea i-a fost aprobată în 17 octombrie. „Ca urmare a solicitării dumneavoastră privind ocuparea temporară a unui teren în suprafață de 2 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, în vederea amplasării unui stand pentru comercializarea castanelor și florilor de sezon, pe strada Păcii, la intrarea în cimitirul ortodox, pentru perioada 20 octombrie – noiembrie 2024, vă comunicăm avizul nostru favorabil cu condiția achitării taxei de ocupare a domeniului public în valoare de 280 lei”, se arată în răspunsul primit de medieșean.

Omul spune că, dat fiind avizul favorabil, și-a cumpărat cele necesare pentru începerea activității și a plătit 12.000 de lei pentru achiziționarea bunurilor ce urma să le comercializeze în fața cimitirului. Doar că, patru zile mai târziu de la primirea avizului favorabil, a fost înștiințat că avizul i-a fost retras. „Vă comunicăm că avizul eliberat de Primăria municipiului Mediaș (…) se retrage începând cu data de 21 octombrie 2024, ca urmare a aglomerării zonei privind evenimentele religioase ce vor avea loc în această perioadă. Taxa de ocupare a domeniului public, în valoare de 280 lei achitată de dvs., va fi restituită”, se arată în înștiințarea privind retragerea avizului.

Medieșeanul spune că a solicitat aprobare pentru comercializarea de castane și flori în fața cimitirului tocmai datorită evenimentelor religioase ce au loc în această perioadă și nu înțelege de ce i-a fost retras avizul. „Tocmai de aceea am solicitat avizul, situație cunoscută și de dvs. și de toată lumea. Știați, domnule primar, că va fi o perioadă puțin mai aglomerată pentru că așa este în fiecare an. (…) Vă rog cu celeritate să-mi răspundeți de ce s-a procedat în acest fel și cum voi fi eu despăgubit pentru investiția pe care am făcut-o, dat fiind că produsele sunt perisabile. Vă rog să găsiți urgent o soluție și să-mi comunicați, iar dacă nu este una corectă mă voi adresa instanței de judecată”, se arată într-o reclamație transmisă de medieșean către primărie.

În urma acestei situații, omul l-a provocat pe primarul Mediașului, printr-un videoclip postat pe TikTok, în ring, unde „să o dea parte în parte” pentru a rezolva „problema”.

„Domnule primar, vreau să zic și eu ceva. Am văzut că ai ceva dușmănie pe mine, să fii sănătos! Nu contează (…) Dacă vrei să o dăm la pace și alea, ai curajul să te bagi cu mine în gala RXF, să facem un meci amândoi în cușcă? (…) Ori o facem să fim prieteni, ori o facem să nu mai fim prieteni. Dacă te gândești sută la sută și vrei, fără gardă, parte în parte”, este provocarea medieșeanului.