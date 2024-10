zeci de gospodine din sibiu au urcat în munții făgăraș pentru a se întrece în murături (foto)

Weekendul trecut a fost unul memorabil pentru un grup sibience care au participat la o drumeție până la Cabana Bârcaciu din Munții Făgăraș, la finalul căreia au gustat și jurizat borcane cu murături.

Pe lângă apă sau haine de schimb, în rucsacul fiecărei turiste s-a aflat câte un borcănel cu legume murate adus din cămara proprie.

„După ce am parcurs traseul până la Bârcaciu am servit o masă îmbelșugată în aer liber. Am comandat mămăligă cu brânză, apoi friptură. Fiecare a adus de acasă un borcănel de murături și cu toate am devenit membre ale juriului”, spune Nicoleta Ocneriu, ghid al Programul „Anii Drumeției”, care a avut inițiativa acestei ieșiri în natură care a fost rezervată exclusiv femeilor.

După degustarea tuturor legumelor conservate pentru sezonul rece au fost acordate premii constând în produse tradiționale din Mărginimea Sibiului. „Marele premiu a fost o sticlă cu sirop de afine, iar premiul de popularitate a constat tot într-o sticlă de sirop, de data aceasta din muguri de brad. Oricum, toate am fost câștigătoare pentru că am avut parte de o drumeție de neuitat”, a mai completat ghida.

După concurs, grupul sibiencelor a urcat până pe Platoul Scărișoara de unde au admirat creasta Munților Făgăraș și o parte a Țării Oltului.

„Mi-ai redeschis apetitul pentru înălțimi”, a fost mesajul pe care una dintre sibience l-a transmis ghidei la finalul turei, mărturisindu-i totodată că datorită acestei drumeții-concurs a revenit la Cabana „Bârcaciu” după o pauză de 38 de ani.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Judetean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

Descoperă mai multe pe www.aniidrumetiei.ro și app-ul Anii Drumeției, disponibil în App Store și Play Store.