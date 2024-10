contre în consiliul local legat de modernizarea parcului astra. ghișe: „e prea costisitor”. fodor i-a dat replica (video)

Municipalitatea vrea să modernizeze Parcul Astra din centrul Sibiului. Investiția se ridică la 22,9 milioane de lei și va presupune modernizarea elementelor arhitecturale, îmbunătățirea aspectului urbanistic și peisagistic, modernizarea toaletelor și transformarea parcului într-o grădină urbană. Proiectul a stârnit însă o serie de reacții în Consiliul Local din cauza costurilor.

Parcul Astra din Sibiu reprezintă, la ora actuală, în principal, o zonă de tranziție între Piața Unirii și strada Mitropoliei. Funcțiunea de loisir cade în plan secundar din cauza accesului blocat de garduri verzi spre zonele cu potențial interes. Aspectul parcului nu îi încurajează pe sibieni să își petreacă timpul liber aici, iar toaletele subterane sunt subdimensionate și nu răspund necesităților de accesibilitate și utilitate. Municipalitatea vrea să schimbe aceste aspecte și a decis că este nevoie de o reamenajare.

Proiectul a ajuns și pe masa consilierilor locali, care au aprobat indicatorii tehnico-economici. Unii dintre ei au precizat că era necesar să fie organizată inclusiv o dezbatere publică și să fie cerută și părerea cetățenilor privind această modernizare.

Ghișe: „Viziunea e prea costisitoare”

Ionuț Ghișe, consilier USR, consideră că parcul trebuie modernizat, însă costurile sunt prea mari. Spre exemplu, reabilitarea fântânii arteziene cu 400.000 de euro „nu reflectă nevoile reale ale sibienilor”, este de părere consilierul.

„Considerăm că proiectul, la cât este de important, ar fi meritat o dezbatere publică să aflăm și părerea cetățenilor. Considerăm că, deși spațiile verzi ale orașului merită atenție și soluțiile propuse prin acest proiect, cum ar fi acele materiale, granit, sau fântâna arteziană de 400.000 euro, nu reflectă nevoile reale ale sibienilor, aceste investiții nu sunt neapărat o prioritate în acest moment. Da, suntem de acord că parcul ar merita o amenajare, o ușoară refacere, suntem de acord cu amenajarea toaletei pentru accesul persoanelor cu dizabilități, a mamelor cu copii și a pensionarilor, este un lucru foarte bun. Este, de asemenea, necesar, accesul ambulanței la Luther și posibilitatea de a se întoarce acolo ambulanțele și de a nu mai traversa parcul, dar să blochezi strada aceea de acces pentru parcările celor care lucrează în instituțiile publice din zona în detrimentul copiilor care vin la spital, nu credem că este ok. Ce fac părinții, parchează la cazarmă și apoi vin de mânuță cu copiii la spital? Tăierea arborilor, într-adevăr, am înțeles că sunt bolnavi sau nu se potrivesc cu zona… Nu considerăm că parcul Astra are nevoie de modernizări costisitoare în acest moment, care să includă elemente ce pot afecta peisajul natural. Parcul trebuie amenajat, dar trebuie să se păstreze esența sa verde și istorică și să nu îl transformăm într-un spațiu artificial. Cheltuielile propuse pentru acest proiect considerăm că depășesc cu mult ce ar fi necesar pentru a asigura un parc funcțional și atractiv pentru cetățeni. Credem că ar fi bine să plantăm, să facem alte parcuri și alte zone verzi, pentru că este nevoie. Salutăm faptul că s-a muncit la acest proiect, dar viziunea pe care ne-o propunem credem că este prea costisitoare și nu este o prioritate în acest moment”, a precizat consilierul Ionuț Ghișe.

Primarul Astrid Fodor consideră că amenajarea parcului este „o prioritate”, mai ales că el nu a mai fost modernizat de la 1926. Ea a arătat că prețurile sunt mari fiindcă este un proiect complex.

„Noi o considerăm o prioritate, vorbim de un parc din zona istorică a Sibiului, un parc care a fost amenajat în 1926, iar de atunci s-au mai făcut intervenții punctuale și nu dorim din nou să facem reparații. Vrem să tratăm acest parc ca un tot unitar. Și vreau să mă refer la o observație pe care ați făcut-o în Comisia de Buget, și anume că mai bine am investi în școli. Vreau să vă dau niște cifre. Până la finalul anului, am cheltuit 34 milioane de euro, doar investiții în școli. Până în 2027, când se termină acest ciclu financiar pe fonduri europene, mai avem proiecte de 124 milioane de euro. Mi-aș dori ca și alte localități să investească atâta în infrastructura educațională. Aici mă refer doar la investiții, nu la reparații. Investim suficient în școli. Mi-aș dori să putem investi mai mult, dar sunt și alte priorități în acest oraș. Printre altele, parcurile. Urmează și Parcul Sub Arini care va consuma sume consistente, se lucrează la Parcul Cetății. De toate trebuie să ne ocupăm. În acest proiect sunt cuprinse și lucrări de apă și canalizare care deservesc instituțiile de pe strada Barițiu, mă refer la spitalul de Pediatrie, Biblioteca Astra, cât și locuințele de pe Lupaș. Este un proiect complex. Și eu zic că aș fi preferat să fie 5 milioane, dar astea sunt prețurile la ora actuală”, a răspuns Astrid Fodor.

„Nu s-a exagerat cu nimic”

Experții au stabilit că va fi nevoie ca mai mulți arbori, care fie sunt bătrâni, fie sunt bolnavi, să fie tăiați, iar în locul lor să fie plantați alți copaci potriviți zonei. „Am câteva completări în legătură cu partea de vegetație. A existat un studiu dendrologic aici, au fost inventariați toți arborii din acest parc, au fost propuși spre analiză 16 arbori. Doi dintre ei au căzut doborâți de vânt în toamna anului trecut și în primăvara aceasta. Au mai rămas efectiv 10, pentru că Serviciul Public care se ocupă de zonele verzi a făcut o expertiză, iar 4 dintre arbori dau semne și implică un risc să fie lăsați în picioare, ne-am asumat că îi vom trata și îi vom monitoriza. Mai rămân 10 arbori, dintre care 5 chiparoși, niște arbuști care au fost plantați accidental acolo, din aceștia 3 sunt aproape uscați. Doi corcoduși, o tuia fără coronament și la tomograf a reieșit că 85% este degradată, în putrefacție. Mai avem un măr ornamental, care este sub coronamentul unui arbore înalt și este uscat. Prin proiect am propus plantarea mai multor arbori, iar în Comisia de Cultură am discutat despre componenta de peisagistică, diametre, circumferințe, iar partea de specii se va propune la Proiectul Tehnic. Atunci vom veni cu speciile care se pretează pentru acest parc”, a precizat Emanuel Lazăr, manager de proiect.

Cât despre valoarea investiției, Lazăr a precizat că nu s-au făcut exagerări și că parcul trebuie refăcut cu totul, nu pe bucăți. „Legat de valoarea mare, (…) au fost la APM, cât și la Direcția Județeană pentru Cultură, discuții legat de materialele pe care le utilizăm în acel parc. Astăzi avem asfalt, care vedeți că este cauza insulelor de căldură și a fenomenelor care accentuează temperaturile extreme. Vorbim de o amenajare cu alte materiale, de irigații pe toată suprafața parcului, de săpături speciale pentru a nu afecta rădăcinile arborilor. Nu s-a exagerat cu nimic, este un parc care ar trebui refăcut cu totul, nu pe bucăți, pentru că vom prelungi și vom avea șantiere o dată la doi ani de zile. Fântâna arteziană este una care mai are un pic și o cârpim cu tot felul de țevi pentru că instalația este complet depășită și există multe intervenții. După aproape 100 de ani, cred că e o investiție care merită dusă mai departe”, a adăugat Lazăr.

În discuție a intervenit și Diana Mureșan, consilier USR, care a arătat că este nevoie să fie create spații verzi și parcuri noi în Sibiu, mai ales în zonele în care s-au construit multe blocuri în ultimii ani. „Am impresia că în ultimii 10-20 de ani nu s-au făcut plantări. (…) Să nu rămânem cu parcuri care nu ne oferă umbră. Vara temperaturile sunt tot mai mari, iar sibienii caută locuri verzi. Ne dorim ca înlocuirea arborilor să se facă treptat și ne dorim crearea de noi spații verzi, nu doar să lucrăm la cele existente, ci să creăm parcuri noi. Pe Calea Șurii Mici, acolo mi se pare stringent să facem un parc cu câteva milioane”, a spus Mureșan. Adrian Bibu (PNL) a fost de aceeași părere. „Întăresc ideea colegei de la USR, trebuie să avem mai multe zone verzi în Sibiu”.

Consilierul Zeno-Karl Pinter a precizat, de altfel, că Parcul Astra trebuie modernizat pentru a arăta respect trecutului orașului. „Aduc în discuție parcul Astra din punctul de vedere al patrimoniului istoric ce se păstrează acolo. Sunt încântat să constat că, după refacerea din anii ’20, pentru prima dată în mod serios, se marchează traiectele celor două cortine care trec prin parcul Astra. Muzeul Astra a descoperit fundațiile a două turnuri, (…) marcarea lor arată respect față de patrimoniu și fată de trecutul frumos al orașului nostru”, a spus și consilierul FDGR.

Proiectul a fost în final aprobat de consilierii locali.