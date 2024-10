grădinițe din sibiu, încălzite cu sobe de teracotă. consilier local: „sunt periculoase” 

Un consilier local atrage atenția asupra grădinițelor din oraș încălzite cu ajutorul sobelor de teracota. „Sunt periculoase”, a spus acesta, cerându-i primarului Astrid Fodor să ia măsuri.

În municipiul Sibiu, în anul 2024, încă există unități de învățământ care, pe timpul iernii, sunt încălzite cu ajutorul sobelor de teracotă. Diana Mureșan, consilier local din partea USR, a atras atenția asupra problemei în ultima ședință ordinară din acest mandat, cerând să fie luate măsuri cât mai repede pentru a evita producerea unor tragedii.

„Vă cer ajutor și implicare, doamna primar. Este vorba despre grădinița nr. 37 și despre grădinița nr. 7. (…) Am votat în aprilie 2023 documentația tehnico-economică pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Există o problemă acolo, în legătură cu sobele de teracotă. N-aș zice că este cel mai stringent proiect pe care trebuie să îl facem, dar sunt sobe de teracotă. Înainte să fiu eu în Consiliul de Administrație, s-a solicitat intervenția pentru sobele respective, iar în 2017 s-a primit o centrală termică, prin donație, ca să aibă apă caldă în grădiniță. Sobele de teracotă au încălzit în continuare grădinița. (…) Ele sunt periculoase, nu au ce căuta în grădinițe. Eu am crescut într-o casă încălzită cu sobă de teracotă, trebuia să avem tot timpul foarte mare grijă. Acolo sunt copii și cred că este un proiect de care trebuie să ne ocupăm, pentru că a trecut un an jumate și încă nu s-a făcut nici licitația. Am înțeles de la Serviciul Școli că se are în vedere bugetarea la anul, dar am rugămintea ca, în primele luni, să începem cu licitația și să intrăm în executare. Iarna asta trece, dar cred că e răspunderea noastră, căci acolo sunt 84 de copii care merg zilnic la grădiniță. Eu am teama aceasta, trebuie să intervenim cât mai repede posibil”, a precizat Diana Mureșan.

Primarul Astrid Fodor a arătat că i-a fost prezentată o listă cu sumele de care are nevoie Serviciul Școli pentru anul viitor și că se vor lua măsuri pentru introducerea unui sistem de încălzire modern în aceste două grădinițe. „Sobele sunt controlate în fiecare an, se iau măsurile necesare să fie copiii în siguranță. Dar îi va veni rândul, va fi bugetată și cu siguranță o vom face o prioritate”, a precizat edilul.