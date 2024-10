interstar sibiu adoptă modelul celebrei academii villareal din spania. caius bără: ”avem juniori talentați, dar...” (video)

Clubul Interstar Sibiu a organizat marți la Hotelul Silva o conferință de presă, la care au fost prezenți antrenorii Caius Bără și Daniel Murășan, reprezentantul firmei Football Events Spain, Stelian Stancu, iar din partea Academiei Villareal au participat tehnicienii Vichy Yarnold, Jorge Monferrer și Antonio Garcia.

Cum se știe, 100 de copii împărțiți pe patru grupe de vârstă se antrenează începând de marți la Baza CFR cu antrenorii veniți de la Academia Villareal, iar vineri evenimentul se mută pe noul Stadion Obor. Cei mai talentați 2 juniori urmează să fie selectați pentru un camp anul viitor la Villareal și vor fi premiați vineri de primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Președintele de la Interstar Sibiu, Caius Bără vrea ca antrenorii de la clubul său să se adapteze la ceea ce se lucrează la Academia Villareal. Condiția principală este însă dezvoltarea infrastructurii sportive la Sibiu. În plus, Caius Bără crede că juniorii sunt alungați din Sibiu la 16-18 ani de căre conducătorii echipelor de seniori, cei care ar trebui să le ofere șanse.

”Este destul de costisitor acest proiect, dar cred că merită. Dacă luăm paralel cost-beneficiu, cred că e foarte bine ceea ce facem. Am făcut ceva eforturi, dar le facem în mod special pentru a dezvolta antrenorii, iar ei să pună în practică conceptul spaniol. Această colaborare este făcută în mod special pentru a adapta cât se poate de mult stilul spaniol, pentru că știm cu toții că ei sunt cam cei mai compleți jucători. Acest stil se potrivește și jucătorilor români, de aceea am pornit pe un nou drum la Interstar. Cred că asta este rețeta bună pentru noi, să ne adaptăm la ceea ce lucrează cei de afară” a declarat Caius Bără, președintele AFC Interstar Sibiu.

”Juniorii sunt alungați de către conducătorii de la seniori”

Conducătorul de la Interstar speră ca Sibiul să ofere pe viitor condiții mai bune de pregătire pentru copii și juniori. ”E adevărat că infrastructura noastră este un pic deficitară, dar cred că și în Sibiu s-a deschis un pic drumul bazelor sportive. Cred că și Primăria, Consiliul Județean au început să contribuie prin bazele pe care deja le-au făcut și cred că va fi drumul tot mai bun în Sibiu. Începe un nou drum, vrem să adaptăm conceptul Villareal. Nu ne oprim cu această colaborare, vrem să o transformăm într-un parteneriat. Dacă noi vom avea la Sibiu o infrastructură bună, putem să implementăm conceptul Villareal, dacă nu ne dezvoltăm, nu o să vină nici ei aproape de noi. Sibiul are nevoie de mult mai multe echipe pentru copii și mai multă aplecare din partea conducătorilor de la echipele de seniori. Juniorii sunt foarte talentați, dar sunt alungați la 16-18 ani de către acești conducători din Sibiu” a mai afirmat Bără.

Villarreal Camp Sibiu 2024 este asociat și cu evenimentul caritabil „Ajută și tu! Fotbalul este mai mult decât un sport!” dedicat Dianei Dumitriu, o tânără ce are nevoie de sprijin financiar in lupta ei cu boala. Organizatorul Interstar Sibiu oferă un tricou de joc original cu semnăturile jucătorilor lui Villarreal. Pentru a intra in cursa pentru câștigarea tricoului, trebuie efectuată o donație de minim 25 lei în contul RO68BTRLRONCRT0155564802 deschis pe numele Dianei.

Stelian Stancu: „Să producem mai mulți jucători de valoare”

Stelian Stancu, managerul de la Football Events Spain este cel care a intermediat colaborarea dintre Villareal și Interstar Sibiu. Fostul fotbalist crede că fotbalul românesc juvenil se poate apdata la modelele din străinătate. ”Cred că una dintre problemele fotbalului românesc este cea de dezvoltare a copiilor și juniorilor în țara noastră. Prin acest proiect, eu și colegul meu Caius Bără încercăm să schimbăm această problemă și să încercăm să schimbăm modalitatea de a transmite informații copiilor, dar și mentalitatea antrenorilor de a comunica și de a dezvolta viitorii fotbaliști. Academia Villareal este una dintre academiile europene de cel mai înalt nivel și de la care noi putem să adaptăm ceea ce fac ei bine. Vrem să încercăm să producem mult mai mulți fotbaliști de valoare care să poată performa nu doar la noi în țară, ci și pe plan internațional. Vedem diferențe foarte mari între copiii crescuți la noi în țară și românii care au avut norocul să facă junioratul în alte țări, acolo unde dezvoltarea lor este cu totul diferită și se vede asta în jocul lor” a susținut și Stelian Stancu.