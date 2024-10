pungile din plastic, interzise și nu prea în piețele din sibiu. un consilier a venit cu „dovada” la ședință

Pungile din plastic au fost interzise în toate piețele din Sibiu în urmă cu mai bine de patru ani. Cu toate acestea, comercianții continuă să le folosească, deși ar fi trebuit să le înlocuiască cu cele biodegradabile.

În vara anului 2020, consilierii locali votau un proiect de hotărâre, la inițiativa directorului Piețe Sibiu SA, prin care se aproba interzicerea pungilor din plastic în piețele din municipiul Sibiu. Între 1 iulie și 31 decembrie 2020, comercianții trebuiau să introducă treptat pungile biodegradabile, astfel încât, de la 1 ianuarie 2021, cele din plastic să dispară complet. „Reglementarea principală a acestui proiect va fi interzicerea și sancționarea utilizării de pungi de plastic cu mâner, începând cu data de 01.01.2021 și oferirea unei alternative prietenoase cu mediul, respectiv pungile de transport biodegradabile”, se arată în raportul de specialitate care însoțea proiectul.

De la 1 ianuarie 2021, vânzătorii din piețe nu au mai avut voie să folosească pungi din plastic. Chiar dacă, în principiu, cei care nu se conformează riscă să fie sancționați contravențional, pungile biodegradabile își fac loc cu greu printre cele din plastic.

„În urmă cu mai bine de 4 ani, în Consiliul Local s-a votat o hotărâre care interzicea distribuirea și comercializarea pungilor de plastic în piețele Sibiului. Trebuia să se implementeze această hotărâre la 1 ianuarie 2021 și să fie înlocuite cu pungi biodegradabile. Am și adus una, le vedem cu toții în supermarketuri, pe care scrie că sunt biodegradabile. Astea ar trebui să fie și în piețele din Sibiu. Eu am fost azi la piață și tot am așteptat să se întâmple ceva. (…) Unele pungi sunt din plastic reciclat, e un pic mai bine, dar știm că plasticul se degradează și în 20 de ani. Cele biodegradabile se degradează în decurs de 2 luni. Am rugămintea să se aducă în discuție această problemă. Înțeleg că pentru comercianți pungile acestea sunt mai ieftine, sincer nici nu știu de unde se mai pot cumpăra astfel de pungi, pentru că în mod normal nu ar mai trebui comercializate deloc în România. Rugămintea mea e să vorbiși despre asta cu domnul director de la Piețe SA”, a spus Diana Mureșan, consilier USR.

„Acea hotărâre a fost practic o inițiativă a domnului director, cu atât mai mult trebuie să o respecte”, a spus Astrid Fodor, precizând că va discuta cu directorul de la Piețe SA.

Potrivit Dianei Mureșan, aproximativ 3 milioane de pungi din plastic sunt prezente anual doar în Piața Cibin.