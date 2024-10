ședință de adio pentru 9 consilieri locali ai sibiului. un psd-ist marcant se retrage din politică: „e timpul colegilor mai tineri” (video)

Ultima ședință ordinară cu consilierii locali din mandatul 2020-2024 a avut loc marți, de la ora 14.00. Doi consilieri locali și-au exprimat gândurile cu privire la mandatul tocmai terminat, regretele și care au fost proiectele lor de suflet.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Consilierul local PSD Sibiu, Cătălin Stanciu, și consilierul local PNL Sibiu, Tiberiu Drăgan au vorbit despre experiența ultimului mandat. La încheierea mandatului, consilierul local PSD, Cătălin Stanciu, și-a luat rămas-bun de la colegii din Consiliul Local și a subliniat recunoștința pentru colaborarea avută în cei patru ani.

„Vreau să profit de ocazia de a depăși cele patru minute conform regulamentului pentru că începând din mandatul viitor, dacă voi mai reveni la Consiliul Local voi veni în calitate de cetățean și atunci o să respect cu strictețe regulamentul. Nu vreau să mă despart de toți dintre dumneavoastră fără a mulțumi frumos din partea mea și a colegilor și a organizației PSD Sibiu pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o punctual în parte cu fiecare dintre angajații primăriei ori de câte ori a fost nevoie”, a spus consilierul local, Cătălin Stanciu.

Stanciu și-a exprimat recunoștința față de câțiva funcționari din Primăria Sibiu, cu care a colaborat îndeaproape pe parcursul mandatului. „Vreau aici să evidențiez și să îi mulțumesc domnului secretar Nistor pentru răbdarea pe care mi-a acordat-o de fiecare dată pentru că a înțelege legalitatea problemelor, atât a cetățenilor dar și cu privire la calitatea proiectelor de hotărâre. Întotdeauna a necesitat puțin mai mult timp pentru noi cei care nu avem științe juridice la bază. vreau să îi mulțumesc frumos doamnei Ioana Leca pentru că am colaborat cel mai intens cu dânsa, în cadrul Comisiei de Buget și să o felicit pentru exactitatea detaliilor cu care cunoaște toate proiectele care se desfășoară la nivelul Primăriei Sibiu. vreau să îi mulțumesc frumos domnului director Aldea, directorului Rațiu, domnului Lazăr Emanuel și domnului Mircea Ovidiu pentru că eu cu dânșii am avut cele mai apropiate și strânse colaborări în decursul celor patru ani. Vreau foarte mult să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de consilieri locali deși în 2020 începutul colaborării a fost una sub un imperiu al tensiunii, al unei tensiuni sociale care încă la momentul respectiv se simțea”, a mai spus consilierul local.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Reflectând asupra relației de colaborare din cadrul Consiliului Local, Stanciu a menționat evoluția constructivă a relațiilor între grupurile politice. „Așa cum am spus și în ultima intervenție mea la finalul acestei ședințe este un mandat care a început în condiții de tensiune socială, cel puțin pentru organizația PSD Sibiu, din cauza nemulțumirilor manifestate în stradă la acel moment de către cetățeni, pe care noi le-am înțeles ca și organizație, ca și partid politic. L-am terminat totuși în foarte bune condiții de colaborare cu toți partenerii politici din cadrul Consiliului Local deoarece în acești patru ani am profitat la maxim de orice ocazie am avut pentru a participa la dezbateri în cadrul comisiilor, în cadrul ședințelor de plen, în cadrul ședințelor de comisie și pentru a scoate în evidență faptul că și noi, ca și aleșii locali din partea Partidului Social-Democrat, am venit aici, în Consiliul Local, cu cele mai bune gânduri pentru a contribui la buna dezvoltare a comunității sibiene”, a mai spus Stanciu.

Tiberiu Drăgan, consilier local PNL, a vorbit despre realizările și proiectele sale preferate din ultimul mandat. „Eu sunt la al doilea mandat. În 2016 am intrat în Consiliul Local cu cinci colegi de la PNL. În 2020 am crescut la nouă. Pot să spun că a fost un mandat fructuos pentru noi. Am venit cu proiecte, am venit cu idei, chiar dacă nu ni s-au implementat în timpul mandatului. Văd că acum, la sfârșit de mandat, sunt pe calea cea bună și v-aș putea spune doar două proiecte mari care au plecat de la mine. Și unul este Gușterland. După cum știți, am fost și viceprimar în mandatul trecut, în 2019-2020 și atunci mi-a venit ideea cum se poate amenaja o zonă sportivă foarte bună în dealul Gușteriței, iar al doilea proiect este cu azilul de bătrâni, dar știind ce am trecut în pandemie cu azilul de pe Coșbuc, am propus atunci să se ne gândim să facem o nouă clădire, un azil modern, cu toate dotările necesare. Acum, la sfârșit de mandat, am un pic de regret, dar cred că mi-am făcut datoria”, a spus Tiberiu Drăgan, consilier local.

Regretele consilierilor locali

Consilierul local Stanciu a împărtășit unul dintre regretele sale legate de proiectele pe care nu a reușit să le finalizeze. „Regret, poate, faptul că nu am reușit toate proiectele pe care le-am prezentat în campania din 2020 să le să le scot în evidență, dar mă bucur foarte mult că proiectul cu transportul școlar, care a fost un proiect pe care îl am în calitate de candidat la Primăria Sibiu în 2020, l-am susținut și l-am prezentat din foarte multe puncte de vedere. Mă bucur că a fost preluat până la urmă de către colegii liberali care l-au pus pe masă și s-a materializat un proiect care este funcțional și se pare că este de foarte bun augur. Mă bucur foarte mult că Spitalul CFR devine un spital municipal în viitor și, așa cum am spus la final, mi-aș dori foarte mult ca doamna primar va găsi forma corectă a proiectului legat cu locuințele sociale pentru a-l materializa în interesul tinerilor din municipiul Sibiu”, a spus Stanciu.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

De ce nu au candidat la un nou mandat

La rândul său, Drăgan a descris un sentiment de regret personal legat de încheierea colaborării cu colegii din Consiliu. „E un regret mai mult sentimental, care vine de la o despărțire. După opt ani de mandat cu colegii, cu doamna primar, chiar am avut multe colaborări. E un regret sentimental”, a declarat Tiberiu Drăgan.

Stanciu a explicat de ce a ales să nu candideze pentru un nou mandat și a subliniat importanța venirii unei noi generații de consilieri locali. „Acesta este pentru mine cel de-al treilea mandat. Anterior am fost două mandate consilier județean și actualmente consilier local. Este bine în activitatea politică să oferim posibilitatea și prilejul tuturor celorlalți colegi care doresc să participe în procesul electoral, să ia parte la alegeri, să se prezinte pe liste în fața cetățenilor și să fie aleși pentru a contribui la proiectele și la buna dezvoltare a Sibiului. Nu înseamnă, ca și membru de partid, după 20 de ani, că aici mă retrag și îmi închei activitatea. Nu, dimpotrivă, voi continua, dar nu în cadrul Consiliului Local”, a spus Stanciu.

Drăgan a explicat și el decizia de a se retrage, dorind să ofere loc celor mai tineri în Consiliul Local unde să se poată afirma. „Am luat hotărârea pentru că cred că opt ani este suficient și m-am gândit că e timpul colegilor mai tineri care vin cu alte idei, cu alt suflu să fie în Consiliul Local și să își aducă și ei aportul”, a spus Drăgan.

Fodor: „Vă mulțumesc pentru colaborare”

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, le-a transmis consilierilor mulțumiri pentru colaborarea constructivă, subliniind dedicația lor față de interesul pentru comunitate. „Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare. Într-adevăr de fiecare dată ați fost un partener de dialog care ați înțeles și când nu se pot rezolva anumite probleme și toate discuțiile pe care le-am purtat cu dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră erau strict în folosul comunității. Niciodată nu au fost niște discuții pe niște teme personale sau pentru terțe persoane și asta apreciez foarte mult. Vă doresc în continuare numai bine, sănătate și sunt convinsă că de fiecare dată când ne vom vedea, o vom face cu plăcere pentru că nu avem nimic de împărțit”, a spus Primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Pe lângă consilierii Cătălin Stanciu (PSD) și Tiberiu Drăgan (PNL), alți șapte consilieri locali și-au încheiat mandatul: Emanuel Curtman, Monica Munteanu, Emil Tâslovean și Casian Vlașcu (PNL); Paul Kuttesch (FDGR); Ioan Pleșciuc și Alexandru Popa (USR).