un vals al lui chopin găsit după 200 de ani. era ascuns în seiful unei biblioteci

O partitură necunoscută compusă de Frédéric Chopin a fost găsită în seiful Bibliotecii și Muzeului Morgan din New York. Valsul, scris în urmă cu aproape 200 de ani, poartă semnătura inconfundabilă a celebrului compozitor polonez și a fost autentificat de experți după o analiză amănunțită.

Robinson McClellan, curatorul care a făcut descoperirea, și-a dat seama că are în față ceva special când a găsit partitura scrisă pe un carton. „M-am gândit: Ce se întâmplă aici? Ce ar putea fi asta? Nu am recunoscut muzica”, a mărturisit el pentru New York Times, citează Mediafax.

Pentru a confirma autenticitatea piesei, specialiștii au analizat mai multe detalii. Cerneala și hârtia au fost testate în laborator, iar caligrafia a fost comparată cu alte manuscrise ale lui Chopin. Au fost identificate elemente caracteristice, precum simbolul special al cratimei de bas și mâzgăliturile specifice compozitorului.

Muzeul estimează că valsul a fost compus între 1830 și 1835, când Chopin avea doar 20 de ani.

Descoperirea este cu atât mai valoroasă cu cât Chopin a compus relativ puțin în comparație cu alți muzicieni ai vremii sale – doar aproximativ 250 de piese, aproape toate pentru pian solo.

Compozitorul a murit la doar 39 de ani, în 1849, lăsând în urmă o moștenire atât de prețuită încât inima sa, păstrată într-un borcan cu alcool, se află și astăzi într-o biserică din Varșovia, notează The Guardian.