interviu constantin șovăială (forța dreptei): „putem relansa dezvoltarea sibiul printr-o colaborare între instituții, indiferent de culoarea politică”

Unul dintre cele mai tinere partide din România, Forța Dreptei, va reuni pe listele sale de la alegerile parlamentare candidații Alianței Forțelor de Dreapta (PMP – Forța Dreptei – Alternativa Dreaptă – PNȚ Maniu Mihalache). A fost o decizie politică luată în urma refuzului USR de a mai face o alianță cu partidele de dreapta. În Sibiu, primul pe lista pentru Camera Deputaților a celor de la Forța Dreptei este Constantin Șovăială, care este deputat în Parlamentul României. Imediat după prezentarea programului politic cu care candidează ne-a oferit mai multe detalii referitoare la acest program.

Reporter: Domnule Șovăială, sunteți implicat în politică de foarte mult timp, dar Forța Dreptei este un partid tânăr, fondat în 2021. Cum ați ajuns aici?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Eu sunt un susținător al doctrinei liberale și am fost votat de-a lungul timpului în diferite funcții publice de către sibieni, fiind pe atunci membru al PNL. Ruptura s-a produs în 2021, când am plecat din acest partid cu foarte mult regret.

Am demisionat din PNL împreună cu președintele Ludovic Orban când am văzut că partidul se îndreaptă rapid în brațele PSD, într-o mișcare regizată de președintele Iohannis. Am decis atunci să ducem mai departe spiritul liberal într-un nou partid și ni s-au alăturat foarte mulți români, aleși locali, parlamentari, oameni dezamăgiți de transformarea PNL în anexa PSD.

Am fost lângă președintele Orban atunci când am reușit să demitem guvernul Dăncilă, am făcut eforturi mari, apreciate de românii care cred în ideea de democrație, în libertatea pe care o promovează liberalismul. Gestul PNL de a vinde votul românilor pesediștilor, printr-o decizie luată în spatele cortinei, a fost o lovitură greu de suportat. Pentru că, trebuie să recunoaștem, PSD rămâne partidul continuator al PCR, al micilor comuniști care au preluat puterea în 1989, rămâne partidul lui Iliescu. Nu poți, nu ai voie să-i predai puterea cu bună știință. Rezultatele dezastruoase ale acestui pact rușinos se văd astăzi, după trei ani, când țara o duce tot mai rău.

De aceea am fondat Forța Dreptei și preferăm să pornim încet, dar sigur, pe un drum care duce acolo unde ne dorim, să facem o politică în interesul oamenilor care muncesc în țara asta, nu în interesul unei pături privilegiate ascunse sub haina socialismului.

Reporter: De ce nu ați mai făcut alianță cu USR?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Fiecare își urmează drumul pe care și l-a ales, poate că nu se simt atât de Dreapta pe cât este alianța noastră de astăzi. Au pus prea mult accent pe locurile de pe listele comune decât pe obiectivul de a scoate PSD de la putere și s-au retras din proiectul alianței.

Reporter: Ce poate face un parlamentar pentru județul pe care îl reprezintă, pentru oamenii care îl votează?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Poate face foarte multe lucruri, iar mandatele mele au arătat asta. Începând cu legile pe care le inițiază sau le susține, un parlamentar nu doar poate, ci trebuie să se gândească înainte de orice la alegătorii pe care îi reprezintă. Cum ar vota sibienii dacă ar fi în sala de vot a Parlamentului? La asta mă gândesc eu de fiecare dată.

În plus, sunt toate mecanismele de negociere, de mediere și de presiune pe care un parlamentar le are pe lângă instituțiile locale și naționale, pe lângă reprezentații guvernului. De exemplu, pentru proiectele majore ale Sibiului, blocate acum, eu am avut intervenții, interpelări și discuții cu cei de la putere, pentru ca ele să nu treacă la coada priorităților. Din păcate, lipsa unei majorități ne-a împiedicat pe noi să avem succes, dar a fost dureros să văd că PNL nu a reușit să le impună, deși aveau toate pârghiile, inclusiv președintele țării. Asta arată cât de mici sunt în raport cu puterea PSD.

Reporter: Ați prezentat recent un plan politic ambițios pentru dezvoltarea județului Sibiu. Care sunt principalele obiective ale acestui plan?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Este un plan la care am lucrat împreună cu colegii mei și cu o serie de specialiști. Poate fi consultat integral pe pagina noastră de internet. Scopul principal este relansarea economică a județului și pentru asta am în vedere patru obiective majore:

Consolidarea ideii, a conceptului „Fabricat în Sibiu”, pentru că nu vorbesc aici despre o marcă neapărat, ci despre un concept. Ne dorim să creăm o identitate puternică pentru produsele și serviciile locale, asociată cu calitate, tradiție și inovație.

Apoi, vrem să punem un accent major pe atragerea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă bine plătite, pentru sibieni. Dacă susținem întreprinderile mici și mijlocii și atragem noi investiții în sectoarele cheie, vom avea mai multe locuri de muncă.

Al treilea punct este dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor. Trebuie să ne modernizăm, Sibiul are nevoie să ofere locuitorilor condiții și mai bune de viață, iar din acest punct de vedere autoritățile pot face mai mult. Îmbunătățirea conectivității, accesul la energie, calitatea vieții în zonele rurale și urbane, pot fi realizate și asta se face inclusiv în colaborare cu marile companii din județ.

A patra direcție de dezvoltare este promovarea inovației și a cercetării. Pentru asta cred că este nevoie să creștem colaborarea dintre instituțiile publice, mediul academic și sectorul privat. Doar așa vom putea avea inovație și transfer tehnologic.

Reporter: Să le luăm pe rând. Care ar fi măsurile concrete pe care le-ați putea lua?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: În primul rând vreau să menționez că toate aceste lucruri trebuie făcute prin colaborarea între instituții. Vreau să fiu cel care aduce la aceeași masă de discuții autoritățile locale. Președintele CJ, primari, consilieri, prefect, toți cei care pot lua decizii în interesul oamenilor. Apoi, odată cu această colaborare pot fi aplicate și măsurile din acest plan.

Reporter: Îmi puteți da exemple?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Pentru conceptul Fabricat în Sibiu avem în vedere pregătirea și lansarea unei campanii de promovare a produselor și serviciilor locale atât la nivel național, cât și internațional. Angajarea unei companii specializate, crearea unei identități și folosirea ei pentru a certifica originea și calitatea produselor sibiene sunt câteva măsuri. De asemenea, vor fi organizate târguri și expoziții periodice, unde producătorii locali își pot prezenta ofertele și pot stabili parteneriate noi.

Reporter: Puteți asigura participarea și implicarea efectivă a companiilor locale în acest demers?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Vom colabora strâns cu asociațiile profesionale și camerele de comerț pentru a implica cât mai multe companii. De asemenea, vrem să putem oferi granturi pentru participare, reduceri la taxele de stand la târguri sau promovare gratuită în cadrul campaniei de marketing. În plus, vom dezvolta o platformă online unde companiile pot să-și înregistreze produsele și serviciile sub brandul Sibiului, facilitând astfel accesul lor la noi piețe și clienți.

Reporter: Ați vorbit despre atragerea de noi investiții și crearea de locuri de muncă. Cum poate fi făcut acest demers?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Este nevoie de o echipă specializată pentru acest lucru și mă gândesc inclusiv la o unificare a structurilor create la CJ sau la primării, care să preia la nivel județean activitatea, să ofere suport și consultanță investitorilor, să simplifice procedurile administrative. Vreau să ne gândim și să propunem toate stimulentele fiscale și administrative pe care le putem oferi, de la scutiri sau reduceri de taxe pentru companiile care investesc în județ și creează locuri de muncă, până la o platformă de promovare a lor, susținută financiar de autorități. De asemenea, ne gândim la programe de finanțare și garanții pentru IMM-uri, facilitându-le accesul la capital.

Reporter: Dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru orice regiune. Care sunt planurile Forța Dreptei în această privință?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Prioritățile noastre sunt modernizarea și extinderea infrastructurii de transport și utilități. Avem deja o serie de proiecte de autostrăzi și drumuri care să conecteze Sibiul cu alte regiuni cheie. Unele sunt în curs de implementare, altele sunt doar pe hârtie. Vrem să le accelerăm și să le deblocăm, prin toate mijloacele posibile, dacă există voință politică investițiile se fac. Oamenii au nevoie de ele acum, nu peste 10 ani. În ceea ce privește utilitățile, trebuie găsite resurse pentru extinderea rețelelor, canalizare și energie în zonele rurale, acolo unde oamenii suferă din această cauză. Și să nu uităm de infrastructura digitală, în toate localitățile, pentru că așa putem avea servicii mai rapide și mai bune pentru locuitori.

Reporter: De unde veți obține finanțarea necesară pentru aceste proiecte majore?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Întotdeauna efortul de finanțare este, poate, cel mai greu, dar printr-o cooperare a instituțiilor poate deveni facil. Combinația de fonduri nerambursabile, bugetul național și parteneriate public-privat este cea mai la îndemână. Sibiul trebuie să aplice prin toate instituțiile pentru programe de finanțare europeană dedicate dezvoltării regionale și infrastructurii. Nu excludem investițiile private prin concesionarea unor proiecte sau prin oferirea de facilități investitorilor dispuși să participe la dezvoltarea infrastructurii locale.

Reporter: Promovarea inovației și a cercetării este un obiectiv ambițios. Cum vedeți colaborarea între instituțiile publice, mediul academic și sectorul privat?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Putem construi un consorțiu pentru inovare și cercetare, care să reunească mediul academic, ULBS, specialiști din cercetare, companiile și autoritățile locale. În obiectul de activitate al acestei structuri pot intra proiectele comune, identificarea de surse de finanțare, promovarea transferului tehnologic. Ne gândim inclusiv la un parc tehnologic și la incubatoare de de afaceri, care să ofere sprijin pentru startup-uri și companii inovative. Aici este clar nevoie de un cadru legislativ favorabil și putem duce această idee în parlament, pentru că este nevoie de ea în toată țara.

Reporter: În contextul actual, care credeți că sunt cele mai mari obstacole în implementarea acestui plan și cum credeți că pot fi depășite?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Principalele provocări sunt legate de birocrație, lipsa de coordonare între instituții și rezistența la schimbare. Pentru a le depăși, voi propune simplificarea procedurilor administrative, a comunicării între autorități. E nevoie de mai multă transparență și responsabilitate, indiferent de culoarea politică a decidenților și repet, cred că-i pot aduce pe toți la aceeași masă de negocieri.

Reporter: În încheiere, ce mesaj aveți pentru locuitorii județului Sibiu?

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ: Vreau să transmit tuturor sibienilor că viitorul județului nostru depinde de implicarea și colaborarea fiecăruia dintre noi. Avem un potențial imens, iar prin eforturi comune putem transforma Sibiul într-un model de dezvoltare și prosperitate. Îi invit pe toți să se alăture acestui demers și să construim împreună un viitor mai bun pentru comunitatea noastră.

Cine este Constantin Șovăială

Președintele Forța Dreptei Sibiu (sub sigla căreia se va regăsit pe buletinele de vot Alianța Forțelor de Dreapta – PMP – Forța Dreptei – Alternativa Dreaptă – PNȚ Maniu Mihalache) este absolvent al Academiei Nicolae Bălcescu din Sibiu, doctor în Științe Militare, avocat și a fost ales de sibieni, de-a lungul anilor, consilier local, consilier județean, fiind inclusiv vicepreședinte cu atribuții executive al Consiliului Județean. Este deputat din partea Forța Dreptei în Parlamentul României și are peste 40 de proiecte legislative inițiate în mandatul început în 2020, din care o parte se află în procesul legislativ, iar nouă dintre ele au fost deja promulgate. Candidează în alegerile din 1 decembrie 2024 pe lista Forța Dreptei pentru Camera Deputaților, fiind primul pe lista de candidați. Mai multe detalii pot fi citite pe http://fortadrepteisibiu.ro