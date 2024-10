o handbalistă de la măgura cisnădie, pe lista lărgită a naționalei pentru campionatul european

O jucătoare de la Măgura Cisnădie se regăsește pe lista lărgită a echipei naționale de handbal feminin, pentru Campionatul European din Ungaria, Elveţia şi Austria, programat în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie.

Federația Europeană de Handbal a dat publicității loturile lărgite anunțate de cele 24 de echipe care vor participa la Campionatul European din Ungaria, Elveția și Austria.

Din lotul lărgit de 35 de handbaliste, fiecare echipă își va alege cele 20 de jucătoare care vor participa la Euro.

Cea mai bună româncă de la Măgura Cisnădie, interul Elena Roșu nu se regăsește pe această listă, deoarece este accidentată. Roșu trebuie să se opereze, după ce a suferit o ruptură parțială la tendonul lui Ahile, fapt care o va ține pe tușă trei luni.

În schimb, selecționerul Florentin Pera a trecut-o pe lista lărgită pe interul dreapta Alina Ilie, jucătoare transferată după startul acestui sezon de Măgura Cisnădie de la Rapid București.

Ilie nu a fost chemată la ultima acțiune a naționalei, jocurile amicale de la Trofeul Carpați. Astfel, rămâne de văzut dacă ea va fi chemată pentru Euro. Pe postul de inter dreapta, selecționerul a mizat în ultima perioadă pe Gogîrlă (SCM Rm. Vâlcea) și Bucur (Gloria Buzău), jucătoare care par primele soluții pe acest post la acest moment.

Ilie a mai jucat în carieră la HCM Slobozia (2015-2018), Gloria Buzău (2018-2023), Dacia Mioveni (2023) iar actualul sezon l-a început la Rapid București, fiind adusă la Cisnădie la începutul lunii octombrie.

Jucătoare de mână stânga, Alina Ilie are în palmares și 10 meciuri la echipa națională, pentru care a marcat 13 goluri. Campionatul European din acest an are loc în Ungaria, Elveţia şi Austria în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie. ”Tricolorele” vor evolua în grupa B, după programul România – Cehia (29 noiembrie), Muntenegru – România (1 decembrie) şi Serbia – România (3 decembrie).

Pentru Măgura, următorul meci de campionat este la Cisnădie, cu CSM Iași, joc programat sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 17.00. Cu 4 puncte din 7 jocuri, Măgura este pe locul 9 în clasamentul Ligii Naționale.

LOT LĂRGIT ROMÂNIA

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur Baia Mare), Daciana Hosu (CSM București), Raluca Kelemen (SCM Rm. Vâlcea), Sara Rus (HC Zalău).

Linia de 9 metri: Bianca Bazaliu, Cristina Laslo (Gloria Bistrița-Năsăud), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Daria Bucur (Gloria Buzău), Alexandra Frățilescu Gavrilă (CSM Tg. Jiu), Alicia Gogîrlă, Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea), Sorina Grozav (Rapid), Alina Ilie (Măgura Cisnădie), Diana Lixăndroiu, Andreea Popa (Dunărea Brăila), Claudia Pașcan (SCM Craiova), Ștefania Stoica (Rapid).

Extreme: Oana Bors (Minaur Baia Mare), Andra Buzoianu (Gloria Buzău), Alexandra Dindiligan, Mihaela Mihai (CSM București), Eva Kerekes, Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița-Năsăud), Corina Lupei, Mariam Mohamed, Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Roberta Stamin (HC Zalău).

Pivoți: Andreea Ailincăi (CSM București), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița-Năsăud), Ana Ciolan (CSM Tg. Jiu), Mirabela Coteț (Dunărea Brăila), Ștefania Jipa (Gloria Buzău), Lorena Ostase (Rapid).

Antrenori: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (portari).