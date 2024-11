antrenor aflat pe lista lui fc hermannstadt a refuzat pe manchester united

Unul dintre antrenorii despre care presa centrală a speculat că ar fi pe lista lui FC Hermannstadt în cazul unei despărțiri de Marius Măldărășanu, portughezul Tony da Silva a refuzat zilele trecute să meargă la Manchester United.

Portughezul Tony da Silva a refuzat să meargă la Manchester United alături de vechiul său prieten, Ruben Amorim! Cel mai bun prieten al lui Tony, Amorim a plecat de la Sporting pentru a-i prelua pe „diavoli” și l-a vrut în staff-ul său pe fostul antrenor de la Poli Iași.

Tony da Silva a refuzat însă oferta bunului său prieten, pentru a continua drumul său, cel de antrenor principal.

”Eu sunt apropiat de Ruben Amorim și într-adevăr a fost o discuție, dacă eram interesat să mă duc cu staff-ul lui la Manchester United. Eu însă vreau să merg pe drumul meu. Manchester United este de vis, dar rolul pe care mi l-au oferit nu era un rol în care m-aș fi simțit bine. Mai bine rămânem prieteni, i-am mulțumit că s-a gândit la mine, dar mergem pe drumuri separate. Eu aștept un proiect bun, am avut oferte din Algeria și Indonezia, dar vreau ceva să pot face performnață, nu sunt disperat după bani” a declarat Tony da Silva pentru Fanatik.

Fostul internațional portughez și-a schimbat mult optica de viață după ce a învins un cancer. ”Anul trecut am învins un cancer, acum sunt sănătos, dar mi-am schimbat foarte mult modul de gândire. Fiecare zi trebuie să facem ce ne place, pentru că nu știi ce îți rezervă ziua de mâine. ca jucător am fost un pitbull, am mușcat din adversari, acum am mușcat viața, am revenit și apoi am salvat Iașiul de la retrogradare”, a mai afirmat portughezul pentru susrsa amintită.

Impresariat de Florin Vulturar, Da Silva a pregătit ultima dată pe Poli Iași, pe care a salvat-o sezonul trecut de la retrgradare. A plecat de la Iași cu nici două luni în urmă, după ce a pierdut clar la Sibiu, 2-6 cu FC Hermannstadt, în cel mai bun meci al sibienilor din ultimii ani.

Rămâne de văzut cum va evolua situația la Sibiu, pentru că răbdarea acționarilor clubului în privința rezultatelor nu poate dura la nesfârșit.

Iar dacă se ajunge la despărțirea de Măldărășanu, tatonările cu Tony Da Silva pot avansa rapid, chiar dacă portughezul a intrat recent și în atenția Universității Craiova.