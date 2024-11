inevitabilul s-a produs la acs mediaș. e pentru prima dată în actualul sezon (video foto)

Echipa de Liga 3 ACS Mediaș 2022 a suferit vineri prima înfrângere din acest sezon, 0-1 pe teren propriu cu ACS Târgu Mureș 1898.

După ce a terminat turul sezonului regular fără niciun eșec, ACS Mediaș a cedat primul joc din actualul sezon al Ligii 3, 0-1 cu ACS Tg. Mureș.

Medieșenii au controlat jocul de pe ”Stadionul 8 Mai”, în special în repriza secundă, când au lovit bara de 3 ori! Mureșenii au fost însă mai pragmatici și s-au impus cu 1-0, după reușita lui Raul Vidrășan în minutul 90.

Echipa pregătită de Cosmin Vâtcă este pe locul 4 în Seria 7 din Liga 3, cu 19 puncte din 10 jocuri. Cum se știe, primele 4 clasate la finalul sezonului regular merg în play-off cu punctajul acumulat. Formația de pe malul Târnavei Mari are 6 puncte avans față de locul 5, ocupat chiar de Tg. Mureș.

”Înfrângerea a venit în urma unui joc bun, băieții chiar au jucat bine, au avut ocazii, cred că strict nu am avut șansă. Am controlat jocul de la cap la coadă…Dacă ne mulțumim cu puțin, nu vom face absolut nicio performanță, ca să urci la alt nivel trebuie sacrificii și muncă multă până la Liga 2. Din cauza noastră am pierdut vineri, trebuie să gestionăm bine acest rezultat” a spus antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă.

”Eram conștienți că la un moment dat va veni și înfrângerea, face parte din fotbal, dar avem un gust amar, nu mă gândeam că va veni chiar la acest meci. La alte meciuri am avut șansă, acum însă a fost invers. Totuși, nu era momentul să pierdem, dar trebuie să ne adunăm, să ne remontăm” a susținut și atacantul Cristi Pajco.

Jucătorul medieșenilor, Alin Dohotariu este convins că echipa sa va fi în play-off la finalul sezonului regular. ”O înfrângere nemeritată, o luăm de la capăt, muncim mai mult, șansa nu a fost de partea noastră. Trebuie să ne pregătim mai bine, să vedem ce putem repara, să fim mai agresivi și vom mai mai puternici etapele viitoare. O să ne revenim și vom face mai mult decât până acum” a sous Dohotariu.