o veveriță celebră pe instagram confiscată de autorități după o descindere ca în filme (video)

Veverița Peanut, care a cucerit inimile a sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, a fost confiscată de autorități de la Mark Longo, bărbatul care a salvat-o și a îngrijit-o timp de șapte ani.

Șase ofițeri ai Departamentului de Conservare a Mediului (DEC) au descins la casa lui Longo din Pine City, după mai multe plângeri anonime, anunță The Guardian.

Povestea lui Peanut a început în urmă cu șapte ani, când Longo a găsit-o după ce mama ei fusese lovită de o mașină în New York City. După o încercare eșuată de a o elibera în sălbăticie – veverița s-a întors rănită după doar o zi și jumătate – Longo a decis să o păstreze ca animal de companie.

Micuța veveriță a devenit rapid o senzație pe internet. Are sute de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok, apare în videoclipuri purtând pălării de cowboy și urechi de iepuraș croșetate. A fost prezentată în USA Today și la televiziune și a inspirat chiar și crearea unui sanctuar pentru animale numit „P’Nuts Freedom Farm”.

„Am fost tratat ca și cum aș fi fost un traficant de droguri și ei căutau droguri și arme”, spune Longo despre raidul în care i-au fost confiscate atât Peanut, cât și Fred, un raton pe care îl îngrijea temporar.

Îngrijorat că Peanut ar fi putut fi eutanasiată, Longo a strâns rapid 20.000 de semnături pentru returnarea animalului și a angajat o echipă de avocați.

Autoritățile susțin că au acționat în urma „mai multor rapoarte privind adăpostirea potențial nesigură a animalelor sălbatice care ar putea purta rabie”.

Deși în statul New York este ilegal să deții animale sălbatice fără licență, Longo spune că era în proces de obținere a unei certificări pentru Peanut.

„Spuneți-ne ce trebuie să facem pentru a-l avea pe Peanut în casă și să nu ne facem griji că va fi luat”, este apelul lui Longo către autorități, în timp ce așteaptă vești despre soarta micuței sale prietene cu blană.

