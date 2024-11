târgul de crăciun de la sibiu nu e într-o competiție cu cel din craiova. organizator: „o cam supăr pe doamna olguța” (video)

Târgul de Crăciun de la Sibiu nu este într-o competiție cu cel din Craiova, spune organizatorul Andrei Drăgan, care își dorește să îmbunătățească târgul din Piața Mare, de la an, luând în calcul opiniile vizitatorilor. El spune că „o supără” pe Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, când afirmă că cele două târguri nu pot fi comparate.

Organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu nu vrea să intre într-o competiție cu cel de la Craiova, ci țintește să îl îmbunătățească pe cel din Piața Mare de la an la an. Andrei Drăgan a afirmat, la Ora Locală, că nu are nimic de împărțit cu primarul Craiovei, însă cele două târguri nu pot fi comparate. „Eu trebuie să recunosc că o cam supăr pe doamna Olguța când mai vorbesc, chiar dacă nu o cunosc personal, nu am nimic cu cu ea, însă nu cred că este în regulă o astfel de comparație. (…) Eu zic că este un lucru bun ca orice primar să își dezvolte un târg de Crăciun. E o rețetă de succes care a funcționat pentru Sibiu, însă cred că scopul nu este ca un târg de Crăciun să crească în detrimentul altuia”, a spus Drăgan.

Organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu a povestit inclusiv o întâmplare „interesantă”. „Anul acesta am mers, cum o fac în fiecare an, la un târg din Amsterdam, un târg pentru industria divertismentului. Știam că este acolo și doamna Olguța, însă nu ne-am întâlnit. (…) Noi am cumpărat un lift foarte interesant, un lift magic sau fermecat în care intri și se întâmplă o experiență imersivă, cu display-uri pe toate părțile, cu efecte speciale și ai impresia că te duce către casa lui Moș Crăciun. L-am achiziționat de la acel târg, procedurile sunt finalizate de mult, iar de curând, săptămâna trecută, am văzut un anunț din partea doamnei Olguța Vasilescu că au în premieră la Târgul de Crăciun din Craiova un lift. Uneori mă întreb dacă avem vreun spiriduș rău la noi în echipă, care mai dă din daruri”, a spus Drăgan.

Andrei Drăgan spune că a sprijinit mereu și celelalte târguri din țară, împreună cu echipa lui, și a primit oferte pentru a contribui și la organizarea târgului din Craiova. „Întotdeauna am sprijinit (n.r.: alte târguri), inclusiv pe cel din Craiova. (…) Noi am fost chemați și ni s-au cerut oferte și am avut discuții de a contribui la acel târg și mi s-a părut o chestie de admirat din partea administrației. Am fost acum mai mulți ani, dar ideea este așa. Târgurile de Crăciun, nu noi le-am inventat, nici Craiova, nici București. Este un lucru pe care oamenii îl sărbătoresc, îl apreciază și știu din alte țări cum arată. Eu cred că dacă noi cu toții lucrăm spre o experiență de calitate pentru publicul nostru, vom câștiga cu toții fără să fie unul în detrimentul celuilalt”, a spus organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

„Suntem în concurență noi cu noi. Trebuie să vedem ce să facem mai bine față de ce am făcut anul trecut, ce așteptări are publicul și ce dorește să aibă. Aceea este competiția care contează pentru noi. (…) Nu ne culcăm pe o ureche. Publicul, în esență, are de câștigat”, a adăugat Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu.