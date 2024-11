povestea studentei de la aft sibiu care a alergat la celebrul maraton de 42 de kilometri de la atena. alexandra: „îmi doresc să îmi dobor limitele” (foto)

Alexandra Guțu, studentă în anul III la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, redefinește frumusețea prin curaj și autenticitate. Deși familia ei a fost inițial precaută în alegerea carierei tinerei, sprijinul lor a fost esențial în urmarea visului său de a îmbrățișa o carieră militară.

Decizia Alexandrei de a se înscrie la AFT a fost una hotărâtă: „Eu de aici nu mai plec”. Această hotărâre a fost însoțită de multă muncă și determinare, iar acum AFT-ul este a doua ei casă, un loc unde a învățat să se depășească constant. Povestea Alexandrei a fost făcută publică de Academia Forțelor Terestre într-o postare pe facebook.

În 2023, Alexandra a participat la Maratonul din Atena, pe o distanță de 42 de kilometri, o experiență care a transformat-o. „Atunci când mi s-a propus să particip, nu știam cu adevărat ce presupune, dar știam că pot și că vreau să-mi depășesc limitele. Așa că, întreaga vacanță de vară, după primul an de academie, mi-am dedicat-o antrenamentelor, pentru a putea duce la bun sfârșit cea mai mare provocare din viața mea de până atunci. Momentul când am ajuns la finish și am primit medalia a fost și va rămâne un moment unic, pe care nu îl voi uita niciodată”, spune studenta.

Primul maraton a fost dovada că obstacolele cele mai mari sunt cele pe care ni le punem singuri. „Alergatul pentru mine este o formă de relaxare, o evadare dintr-o lume prea rapidă.” În plus, Alexandra nu s-a mulțumit cu o singură reușită. Într-un timp record, a obținut opt locuri I și alte premii la diferite competiții.

Unul dintre cele mai memorabile momente a fost la Maratonul Cozia. Deși a întâmpinat dificultăți pe traseu, inclusiv o căzătură, perseveranța sa a dus-o pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. „A fost o cursă foarte grea, nu cunoșteam traseul și, cea mai mare teamă pe care am avut-o, a fost când trebuia sa traversăm porțiunile cu lanțuri. Dar cu toate acesta, am luptat până la capăt și am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la categoria mea de vârstă. Îmi amintesc că mai aveam 3 km până la linia de finish și am alunecat. Eram singură pe acea porțiune de teren, dar în ciuda presiunii fizice și mentale și a durerii, nu am renunțat. M-am ridicat, mi-am clătit rana cu apă și am continuat. La fiecare cursă, îmi imaginez cum părinții mei, primii mei susținători, atât la competiții, dar mai ales în viață, mă așteaptă la linia de finish”, spune aceasta.

Alexandra Guțu este un exemplu de încredere și ambiție, aducând un suflu nou în comunitatea militară. „Îmi doresc să reprezint academia cu mândrie în întreaga lume. Simbolurile României și însemnele academiei militare o însoțesc mereu în competiții”, mai spune tânăra.

Povestea Alexandrei este o lecție despre frumusețea curajului, determinării și pasiunii. În calitate de student gradat, vrea să inspire și pe alții: „Îmi doresc să continui performanța în sport și să îndrum alți studenți. Vreau să evoluez și să îmi depășesc limitele”, spune studenta.