târgul de crăciun din sibiu, reconfigurat. pădure de brazi, cabană ca în alpi în piața mică și schimbări spectaculoase în piața mare (video)

În mai puțin de două săptămâni, Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide, iar anul acesta se anunță a fi cea mai spectaculoasă ediție de până acum. În cadrul interviului realizat de redactorul-șef Dragoș Popescu, cu organizatorul Târgului de Crăciun, Andrei Drăgan a vorbit despre reconfigurarea târgului și noutățile spectaculoase de anul acesta.



Anul acesta s-a urmărit o reconfigurare a întregului Târg de Crăciun pentru ca turiștii care ajung în Sibiu să aibă parte de o experiență de neuitat. Astfel, Piața Mică și Piața Huet vor fi mai animate decât în alți ani. „Până acum, Târgul de Crăciun s-a ținut doar în Piața Mare, dar credem că a venit momentul să nu mai fie doar acolo. Sunt deja perioade în care este foarte aglomerat în Piața Mare și trebuie să recunosc că și mie ca simplu vizitator, uneori, nu-mi place cât de aglomerat este și atunci am luat această decizie. Vom amplasa niște lucruri în Piața Mică, vrem să dăm oamenilor un motiv să se plimbe și prin Piața Huet. Chiar dacă cineva vine la Târgul de Crăciun din Sibiu, practic să nu fie forțat sau să fie singurul lucru atractiv doar în Piața Mare, să poată să se plimbe, să petreacă timp, să vadă și alte locuri frumoase ale centrului istoric și asta este esența la ce facem anul acesta”, a spus Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Cabană adusă din Austria, în Piața Mică

Spre deosebire de anii anteriori, în Piața Mică vor fi amenajate zone dedicate copiilor, incluzând un carusel și un trenuleț. „În Piața Mică vom avea zona pentru copii, respectiv caruselul și trenulețul. Este și un loc bun în care părinții să nu fie atât de speriați dacă se pierde copilul. Este un loc mai liniștit din punctul acesta de vedere. Pe lângă asta, avem ceea ce eu zic că o să arate extraordinar, o cabană. O cabană din lemn masiv, construită de noi. Am comandat-o noi la o fabrică din Austria. Este o casă din lemn de 150 de metri pătrați. Poți să îți imaginezi că ești la un après-ski pe orice pârtie din România. În Piața Mică vom muta și toate proiecțiile de pe clădiri din Piața Mare. Ele au avut mare succes în Piața Mare, însă a devenit atât de luminosă Piața Mare, încât ele concurează cu greu cu ce este în rest și le vom pune în Piața Mică și efectul va fi din nou foarte, foarte frumos”, a mai spus Drăgan.

Experiență inedită în Piața Huet

Referitor la Piața Huet, Drăgan spune că va fi creată o pădure de brazi. „Piața Huet va fi o activare, la nivel de atmosferă. Practic, încă credem că piața aceea nu este suficient de vizitată în restul timpului încât să putem pune acolo ceva ce să necesite personal. Vom construi o pădure de brazi pe care o vom construi după ce trecem de 1 Decembrie. Vrem să existe și un punct nou, să nu vedem chiar totul de la început. Vom planta, dacă pot zice așa, foarte mulți brazi în jurul pomilor care sunt sunt deja prezenți acolo. Ne gândim și să invităm școli, grădinițe și grupe să își poată împodobi propriul lor brad, să le dăm noi decorațiunile și ei să le decoreze”, mai spune organizatorul.

Târgul de Crăciun din Piața Mare, reconfigurat

Zona Târgului de Crăciun din Piața Mare va fi schimbată. Patinoarul va fi amplasat în centru, iar roata panoramică va avea deschidere spre Turnul Sfatului. „Acum avem noi o terasă la comun, destul de mare. Cred că are măcar vreo 1.000 de metri pătrați unde vor fi mese de stat în picioare, unele dintre ele chiar din lemn, rustice și cu un mic acoperiș deasupra, în caz că va ploua. Scena care era lângă brad acum este în centru. Terasa aceea pe care te poți urca va fi tot acolo. Patinoarul este același, însă planul nostru este acum să îl montăm în jurul fântânii din Piața Mare, chiar în centru, și aceea va fi în mijlocul patinoarului. Va fi integrată efectiv în patinoar, în gheață. Acum am mutat și roata panoramică, exact unde a fost patinoarul până acum, în ideea de a deschide și oamenii să se uite în acea zonă, să vadă Turnul Sfatului, să perceapă mai degrabă acel colț și să poată să meargă și mai departe spre Piața Mică”, a declarat Drăgan.

Târgul de Crăciun de la Sibiu, recunoscut pentru frumusețea lui în toată țara, dar și în afara granițelor țării, se va desfășura în perioada 15 noiembrie 2024 – 5 ianuarie 2025.

