istoria holocaustului romilor, expusă la ore elevilor de la colegiul gheorghe lazăr, de luminița cioabă (foto, video)

Pe 7 noiembrie 2024, la ora 12:00, Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu va găzdui un eveniment special dedicat comemorării Holocaustului romilor. Organizat în cadrul proiectului ,,Na Bîstăr – Nu Uita”, evenimentul va aduna elevi din mai multe colegii sibiene și va include prelegeri, proiecții de film și activități educative.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Proiect pentru memoria Holocaustului Romilor

Inițiat de Luminița Mihai Cioabă, fiica regretatului rege al romilor, Ion Cioabă, proiectul „Na Bîstăr – Nu Uita” își propune să păstreze vie amintirea deportărilor și genocidului romilor din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Luminița Cioabă a înființat Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor pentru a servi drept bază de date extinsă despre Holocaustul romilor și pentru a educa tinerii cu privire la aceste atrocități.

,,Na Bîstăr”, în traducere ,,Nu Uita”, își continuă astfel misiunea în Sibiu, unde caravana educațională va oferi elevilor posibilitatea de a învăța despre tragedia deportării romilor în Transnistria.

Invitați speciali și prelegeri de istorie

Evenimentul de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr va include prelegeri susținute de personalități recunoscute în domeniul istoriei Holocaustului: ,,Va fi o prelegere de istorie,” a explicat Luminița Cioabă.

Între invitații speciali se numără Viorel Achim, unul dintre cei mai respectați istorici din România în studierea Holocaustului și Daniel Crețu de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care vor împărtăși publicului perspective asupra perioadei deportărilor.

Proiecția documentarului ,,Lacrimi Romane”

Un punct central al evenimentului va fi proiecția documentarului ,,Lacrimi Romane”, care redă istoria deportărilor romilor în Transnistria. Filmul a fost realizat cu o echipă de excepție, cu Florian Pittiș ca narator și montajul semnat de Mița Chivulescu, cunoscută pentru colaborările sale cu regizorul Sergiu Nicolaescu. ,,Montajul este făcut de cel mai bun monteur al României, Mița Chivulescu, cea care făcea filmele lui Sergiu Nicolaescu,” a menționat Luminița Cioabă, adăugând: ,,Coloana sonoră cuprinde Balada lui Ciprian Porumbescu, în interpretarea lui Ion Voicu.”

Documentarul va rula cu subtitrări în română, engleză și germană, pentru a fi accesibil unei audiențe diverse.

Tombola evenimentului și activități pentru elevi

La finalul proiecției, participanții vor avea ocazia să ia parte la o tombolă specială organizată pentru a încuraja implicarea elevilor. Acest moment face parte din eforturile proiectului de a transforma lecțiile de istorie într-o experiență educativă interactivă.

Un proiect pentru demnitatea umană și educație

Scopul principal al proiectului ,,Na Bîstăr – Nu Uita” este de a umple golurile din istoria Holocaustului romilor și de a încuraja tinerii să se opună rasismului și discriminării. ,,Este important să nu uităm aceste evenimente și să educăm generațiile viitoare despre ele. Holocaustul romilor este o parte a istoriei care trebuie cunoscută pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii,” a concluzionat Luminița Cioabă.

Fundația Social-Culturală a Rromilor ,,Ion Cioabă” și Administrația Fondului Cultural Național, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, invită publicul larg la acest eveniment de comemorare. Evenimentul se va desfășura pe 7 noiembrie 2024, de la ora 12:00, în sala festivă a Colegiului Național Gheorghe Lazăr din Sibiu.