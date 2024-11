mesaj emoționant al unei tinere cu meningită acută, salvată de medicii din sibiu. ”vă scriu aceste rânduri...”

O pacientă care a fost internată cu meningită acută vrea să mulțumească medicilor sibieni pentru modul în care a fost tratată pe perioada internării.

O sibiancă a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Sibiu, pentru mai bine de două săptămâni după ce a fost diagnosticată cu meningită acută, alături de mai multe complicații. Femeia spune că este în viață datorită personalului medical dedicat, care a ajutat-o să treacă peste momentele dificile.

„Stimată echipă medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgente din Sibiu, Secția de Boli Infecțioase,

Vă scriu aceste rânduri pentru a-mi exprima profunda recunoștință și respect pentru îngrijirea deosebită pe care mi-ați oferit-o în perioada de spitalizare între 26 septembrie și 14 octombrie, când am fost diagnosticată cu meningoencefalită acută pneumococică, alături de complicațiile asociate, care mi-a pus viața în pericol. Datorită dedicării și profesionalismului echipei dumneavoastră, am reușit să trec peste momente extrem de dificile, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără eforturile neobosite ale fiecăruia dintre dumneavoastră, doamnelor si domnilor doctori, asistenți și infirmieri.

Aș dori să mulțumesc în mod special echipei din Secția de Boli Infecțioase, unde am întâlnit o grijă și o comunicare deosebită, atât față de mine, cât și față de cei apropiați mie. Am apreciat empatia și răbdarea personalului în fiecare moment al internării. Mă bucur că am putut beneficia de condiții decente și de mese bine pregătite și hrănitoare, aspecte care au contribuit semnificativ la confortul și recuperarea mea.

Îmi amintesc cu deosebită recunoștință modul în care ați explicat diagnosticul, răbdarea cu care ați răspuns întrebărilor mele si de bucățelele de dulciuri de care subconștientul meu avea pofta. Aceste mici gesturi au avut un impact semnificativ asupra stării mele de spirit și asupra procesului meu de vindecare. Profesionalismul dumneavoastră reprezintă un model demn de urmat.

De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către echipele din secțiile de Urgențe și ORL, a căror promptitudine și expertiză au făcut ca acest diagnostic dificil să fie tratat cu cea mai mare atenție și rapiditate. Datorită vouă, mă aflu astăzi pe drumul spre recuperare acasă cu familia mea, și voi rămâne întotdeauna recunoscătoare pentru dedicarea cu care ați luptat pentru viața mea. Vă doresc tuturor sănătate și putere în activitatea nobilă pe care o desfășurați zilnic, pentru că sunteți adevărați îngeri păzitori”, este mesajul de mulțumire al pacientului salvat de meningită transmis către Spitalul Județean de Urgență Sibiu.

