scandal în voleiul juvenil din sibiu. antrenor acuzat că a instigat la violență : ”rupeți-le capul!”

Părinții tinerelor voleibaliste de la CSS și Champions și-au dat în stambă la meciurile de la Turneul 2 al Campionatului Național U13, care s-a disputat în weekend la Școala Gimnazială Nr. 1 din Sibiu. Tehnicianul celor de la Champions, Sabin Șopa a recurs și el la gesturi reprobabile.

Rivalitatea locală din voleiul juvenil sibian dintre Champions și CSS a aprins spiritele în sala Școlii Gimnaziale nr.1, acolo unde de pe marginea terenului, părinții celor două echipe de fete au provocat scandal.

Spiritele s-au încins de sâmbătă și în momentul în care Champions A a cedat surprinzător un set contra CSS B.

Dan Gheorghiță: ”Li s-a arătat fundul părinților”

Antrenorul de la CSS Sibiu B, Dan Gheorghiță a rămas siderat, pentru că nu a mai văzut așa ceva în cei 29 de ani de activitate. Sabin Șopa, antrenorul de la Champions a fost elevul său la CSS, dar acum este acuzat că le-a cerut jucătoarelor sale să le ”rupă capul” adversarelor, niște fetițe de 11-12 ani.

”Au fost niște chestii urâte, după ce am luat un set celor de la Champions A cu CSS B, ale mele joacă doar de plăcere, nu de performanță. Când am schimbat terenurile, l-am auzit pe Sabin Șopa că le-a zis jucătoarelor sale: ”Rupeți-le capul”. Au auzit și părinții de pe margine, asta e o instigare la lucruri urâte, sunt copii de 11-12 ani. Părinților li s-a arătat și fundul. Eu și fratele meu suntem dascăli, am adus 13 medalii naționale pentru Sibiu, și eu am pierdut meciuri și nu am înjurat pe nimeni. Sigur, părinții mereu inflamează, au fost momente urâte, nu am văzut în toată activitatea mea așa ceva. Sabin s-a certat și cu soția sa care era la masa oficială, nu ne putem comporta așa în fața copiilor, ei te judecă. Părinții și-au exprimat neîntelegerea că se întâmplă așa ceva la minivolei, nu vreau să pierdem copiii de la sport, toți te judecă, iar părinții sunt titlulari de drept. Eu și fratele meu suntem la CSS, el este la pensie dar a rămas ca suplinitor, culmea e că Sabin Șopa a fost sportivul nostru, dar acum a jignit părinți și copii” a spus Dan Gheorghiță, profesorul de la CSS Sibiu.

Sabin Șopa: ”Am sărit calul, dar am fost instigat”

Tehnicianul celor de la Champios, Sabin Șopa acuză faptul că fost instigat. ”Este adevărat că am avut câteva derapaje și am fost nervos, dar să nu uităm că părinții celor de la CSS au sărit să bată arbitrii sau mi-au înjurat fetele. Am greșit că le-am răspuns, îmi cer scuze celor de la CSS dacă s-au simțit lezați. A fost un turneu mai tensionat și am sărit și eu calul, dar nu aș fi făcut-o dacă nu eram instigat” a răspuns antrenorul celor de la Champions, Sabin Șopa.

Tehnicianul promite că astfel de episoade să nu se vor mai repeta. „Îmi cer scuze pentru orice disconfort creat în cadrul turneului recent. Am fost mereu motivat de dorința de a obține cele mai bune rezultate și de a inspira jucătoarele noastre să își atingă potențialul, dar uneori, în momentele de tensiune, am acționat într-un mod care nu corespunde întotdeauna standardelor acestui sport. Îmi iau angajamentul de a îmbunătăți modul în care gestionez astfel de situații și de a fi un exemplu pozitiv pentru jucătoare”

Champions A a câștigat toate meciurile meciurile și este lider în clasament, cu 18 puncte, fiind urmată de CSS A cu 12 puncte.

ACS Champions: ”Sabin Șopa regretă aceste momente”

Clubul ACS Champions a trimis și un comunicat de presă, prin care își prezintă scuze în urma incidentelor de la turneul 2 de minivolei din cadrul Campionatului Național U 13.

”ACS Champions Sibiu dorește să clarifice și să ofere context asupra unor evenimente recente apărute în timpul turneului de volei U13, în care au fost implicate echipele noastre. Înțelegem că există îngrijorări și comentarii publice legate de comportamentul din timpul meciurilor și dorim să ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile neplăcute. În cadrul competiției, au avut loc momente tensionate care au dus la o atmosferă mai puțin armonioasă decât ne-am dori în mod normal la evenimentele noastre. Antrenorul principal și președintele clubului, Sabin Sopa, regretă aceste momente și își cere scuze pentru orice disconfort cauzat. El este conștient de rolul său ca model pentru tinerii sportivi și își asumă angajamentul de a îmbunătăți modul în care gestionează situațiile de pe teren. Ne dorim crearea unui cadru de dialog deschis și constructiv cu toți partenerii, părinții și reprezentanții echipelor, pentru a ne asigura că experiențele viitoare sunt pozitive și conforme cu valorile sportivității. Ne dorim ca aceste măsuri să arate angajamentul nostru față de valorile pe care clubul nostru le promovează: respect, fair-play și dedicare. ACS Champions Sibiu este un club sportiv dedicat formării tinerilor în spiritul valorilor sportivității, respectului și pasiunii pentru volei. Cu multiple participări în competițiile naționale, ne dorim să creștem viitoarele generații de sportivi într-un mediu pozitiv și educativ. Mulțumim comunității sibiene și susținătorilor noștri pentru sprijinul continuu și încrederea în echipele ACS Champions Sibiu. Ne angajăm să evoluăm nu doar pe teren, ci și în afara lui, pentru a deveni un exemplu demn de urmat în sportul sibian” este comunicat dat publicității luni de către clubul sibian.