trotinetă furată dintr-o scară de bloc din cisnădie. „copilul mergea cu ea la școală”

Un copil din Cisnădie a rămas fără trotineta pe care o folosea pentru a merge la școală. O persoană a furat-o din scara blocului. Părinții au făcut plângere la poliție și speră să o poată recupera.

Trotineta, depozitată în scara unui bloc din Cisnădie, a dispărut weekendul trecut. Proprietarii presupun că ar fi fost furată vineri seara sau sâmbătă dimineața. Când au sesizat că nu mai e în casa scării, au anunțat poliția. Trotineta era folosită de un băiețel pentru a se deplasa la școală și la meditații.

„A fost luată din scara blocuri ori vineri seara, ori sâmbătă dimineața. Sâmbătă după-amiază nu am mai găsit-o. Am fost la poliție și am făcut sesizare”, a spus proprietara. Ea a postat și un mesaj pe Facebook, cerându-i hoțul să o înapoieze. „Rușine să îți fie. Copilul se deplasa cu bunul lui la școală, la meditații și în scop personal. Tu i-ai îngrădit dreptul acesta! Ai termen două zile să o returnezi”, este mesajul acesteia.

În zonă există camere de supraveghere, iar imaginile vor fi analizate pentru a-l găsi pe hoț.