exclusiv reacția lui găman despre ”conflictul” cu măldărășanu: ”am avut o discuție...” (video)

Fundașul echipei FC Hermannstadt, Valerică Găman a fost uluit să afle cu două ore înaintea startului meciului din Giulești că nu mai este titular, așa cum fusese anunțat înainte.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a decis să schimbe sistemul de joc chiar în ziua meciului de luni, din deplasare, cu Rapid București și a mizat pe trei fundași centrali. Deși știa că este titular, Valerică Găman s-a trezit pe bancă, în postura de rezervă, iar luxemburghezul Vaha Selimovic a intrat în primul unsprezece.

Deși presa centrală a avansat ideea că Găman s-a certat în fața echipei cu antrenorul Măldărășanu, acest lucru nu este adevărat.

”Echipa primează, nu individul. E adevărat, am fost surprins că am fost rezervă, știam că joc, ne-am făcut toată săptămâna niște planuri tactice și m-am trezit apoi rezervă. Am avut o discuție între patru ochi cu antrenorul. Nu aș face niciodată așa ceva, să mă cert cu antrenorul de față cu echipa” a declarat Valerică Găman pentru Ora de Sibiu.

Măldărășanu: ”Nu a fost niciun conflict”

Antrenorul Marius Măldărășanu a negat și el orice conflict cu experimentatul fundaș. „Găman a mai jucat sistemul acesta, dar prea nedumerit așa, în multe momente, noi staff-ul am considerat că ar avea un pic de teamă la duelurile de unu la unu cu Petrila. El are și o problemă la inghinali, a jucat sezonul trecut cu infiltrații, nu am cum să am ceva cu el, în primăvară i-am cerut să prelungească. Cu Valerică am avut o discuție personală pe teren, când am ieșit să vedem cum e gazonul. A venit și m-a întrebat: «Mister, părea că joc, ce s-a întâmplat?» A fost o discuție de 1-2 minute, apoi a venit Săpunaru să ne salute. Nu e adevărat că s-a supărat în vestiar, nu a existat niciun conflict. Normal că e supărat. El a fost integralist până acum, cu greșelile de rigoare, toți greșesc, a jucat mult. Noi am avut o analiză de dimineață, apoi activare. Am stat de vorbă cu staff-ul meu despre ce am simțit, am zis că e mai bine să jucăm cu Stoica în stânga și cu Selimovic în dreapta că e mai rapid, el l-a blocat pe Petrila până la acel roșu penibil” a declarat Marius Măldărășanu la Digi Sport.