schimbare majoră la netflix de la 1 decembrie

Netflix a anunțat că va elimina o mare parte din conținutul său interactiv, lăsând doar patru titluri disponibile după 1 decembrie, conform informațiilor furnizate de The Verge. În prezent, platforma include 24 de „Interactive Specials”, însă cele mai populare dintre acestea vor rămâne accesibile: „Black Mirror: Bandersnatch”, „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend”, „Ranveer vs. Wild” cu Bear Grylls și „You vs. Wild”.