un rapidist propus ca președinte la fc hermannstadt. măldărășanu a dezvăluit adevăratul motiv al plecării lui coman (video)

Antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu îl propune pe postul de președinte al clubului sibian pe Daniel Niculae, fostul conducător de la Rapid București.

Marius Măldărășanu cere încă un ajutor în conducerea clubului, acolo unde după plecarea lui Dani Coman au rămas doar directorul sportiv Radu Neguț și Dănuț Perjă, cel care intermediază relația cu FRF.

Tehnicianul îl așteaptă pe Daniel Niculae președinte la gruparea din Sibiu. „La orice echipă e nevoie de un președinte. Trebuie să existe un tampon. Știu că cei de la FC Hermannstadt caută președinte, m-aș bucura să vină Nico. Dacă nu vine el, m-aș bucura să vină altcineva! Mi-ar face și mie viața mai ușoară” a anunțat Măldărășanu la Digi Sport. Daniel Niculae a demisionat de la Rapid după ce acesta a fost implicat în dosarul materialelor pirotehnice, ajutând fanii giuleșteni să le introducă în arenă.

Așa cum Ora de Sibiu a anunțat la acel moment, relațiile dintre fostul președinte Dani Coman și Marius Măldărășanu erau extrem de încordate. Măldărășanu le-a cerut inclusiv patronilor să plece Coman, amenințând că în caz contrar va părăsi el echipa. Cum se știe, Dani Coman i-a întins prima mână lui Măldărășanu în cariera de antrenor și l-a adus la Astra 2, după care l-a chemat la FC Hermannstadt.

Măldărășanu: ”Relația mea cu Coman se stricase”

Antrenorul de la FC Hermannstadt a recunoscut pentru prima dată public că relația sa cu Dani Coman se deteriorase.

”Eu nu mă las manipulat. Când am simțit că lucrurile nu sunt în regulă, am făcut un pas în spate. Lucrurile nu au mai fost ok, ne-am văzut fiecare de treaba lui, sportiv. Patronii ne-au propus prelungirea, eu nu a vrut, dar nu voiam să semnez pentru că atunci când mergi undeva trebuie să fii dorit de toți. Am trecut peste, am prelungit, dar am lucrat în regulă. La noi erau lucrurile împărțite. Dani Coman s-a certat și cu Dănuț Perjă, și cu Claudiu Rotar, și cu Ștefan Băcilă și Andreea contabila, dar sunt lucruri care duc la progres, în contradictoriu. Nu înseamnă că s-au certat într-o manieră în care să nu mai vorbească. Și eu am vorbit cu el acum o lună și jumătate. Peste un an sau doi e posibil să lucrăm din nou împreună, se poate întâmpla orice. Ideea e că am simțit ceva și am făcut un pas în spate” a mai anunțat fostul rapidist.

”E meritul lui Dani Coman”

Tehnicianul recunoaște faptul că actuala echipă este meritul fostului conducător. ”Această echipă e meritul lui Dani Coman, eu recunosc! Poate dacă el nu venea, patronii nu continuau la maniera să își propună imediat promovarea. Jucătorii au venit pentru că el era o garanție. După promovare, noi am schimbat minim și am avut 7 meciuri fără eșec, am început bine, apoi a venit depunctarea. Următorul am schimbat minim, am avut 11 meciuri fără înfrângere, deci în cele două sezoane am început bine campionatul. Acum am schimbat mult, am pierdut 5 titulari și alți jucători de lot și am început rău. Când am crezut că ne-am revenit, am făcut 4 meciuri foarte bune, apoi mulți jucători au crezut că ne vom bate cu ușurință la play-off, apoi a venit decăderea”, a spus Măldărășanu, marți, la emisiunea DigiSport Special.

După plecarea lui Dani Coman, FC Hermannstadt a mai mers bine din inerție, dar în acest sezon pare că se prăbușește fără control. Are 5 eșecuri consecutive și este penultima în clasament.