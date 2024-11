hoți din mașini deconspirați din greșeală la cisnădie. oamenii montaseră o cameră de supraveghere ca să vadă cine le otrăvește pisicile (video)

În data de 5 noiembrie 2024, în jurul orei 02:45 dimineața, un incident a avut loc pe strada Livezii din Cisnădie, când doi bărbați au fost observaţi încercând ușile mașinilor parcate lângă blocuri. Deși nu a fost semnalat niciun furt, locatarii au devenit îngrijorați, iar unul dintre aceștia a observat situația și a alertat vecinii. Acesta a observat că bărbații încercau mașinile și au reușit să pătrundă în două dintre ele. Însă, având în vedere că nu a dispărut nimic din interiorul mașinilor, nu a fost depusă vreo plângere oficială la autorități.

Camerele de supraveghere- măsură preventivă pentru protecția animalelor

Deși incidentul legat de furturi este recent, problema otrăvirii animalelor în zona respectivă este mai veche. Locatarii celor trei blocuri de pe strada Livezii au montat camere de supraveghere în jurul clădirilor din cauza unor acte de cruzime față de animalele fără stăpân din zonă, mai ales pisicile care trăiesc acolo. Aceste pisici au fost expuse la otrava cu antigel, iar locatarii au observat acest comportament cu groază. „Am văzut în apa pisicilor antigel și am apelat la Poliția Animalelor, dar nu aveam dovezi clare. Așa am ajuns să montăm camere, pentru a vedea cine face aceste acte de cruzime față de animale”, a povestit locatara.

Deși nu au fost identificate persoanele care au pus otrava, aceste camere au devenit acum utile și în cazurile de furturi. În urmă cu câteva zile, două persoane au fost surprinse încercând ușile mașinilor parcate în apropiere, dar fără a se constata vreo pagubă. Locatarii au observat și au discutat între ei, dar nu au considerat necesar să facă o plângere oficială pentru că nu a dispărut nimic din mașini.

Otrăvirea animalelor- un pericol constant

Problema otrăvirii animalelor a fost o preocupare constantă pentru locatarii străzii Livezii. În ciuda faptului că nu au existat dovezi clare, acest comportament a fost semnalat autorităților, dar nu au fost identificate persoanele vinovate. „Nu avem nicio dovadă clară, iar Poliția Comunitară ne-a informat că nu au găsit persoanele vinovate de aceste fapte”, a spus locatara. De asemenea, pisicile din zonă, care nu au fost ucise de aceste otrăvuri, continuă să fie expuse riscului, iar locatarii se tem că actele de cruzime față de animale ar putea continua.

Furturi și schimbări în climatul de siguranță din Cisnădie

Cisnădie, cunoscut pentru liniștea sa, pare să se confrunte cu o creștere a furturilor și actelor de cruzime. Deși nu au existat furturi clare în această zonă, locatarii sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că astfel de evenimente se repetă. Locatara a afirmat: „Mi se pare că prind amploare și din păcate se tot întâmplă minuni din astea.” Aceasta își exprimă îngrijorarea și față de furturile recente, chiar dacă nu au existat obiecte furate din mașini.

În acest context, locatarii se tem că problema furturilor și a cruzimii față de animale ar putea deveni tot mai gravă, iar autoritățile nu reușesc să prevină aceste fapte. „Nu trebuie lăsate așa lucrurile”, a adăugat locatara.

Locatarii din zona străzii Livezii solicită autorităților să ia măsuri mai ferme pentru a preveni furturile și a combate cruzimea față de animale. Ei speră ca filmările de pe camerele de supraveghere să ajute la identificarea făptașilor și la soluționarea acestor probleme. Deși nu au fost raportate furturi clare, locatarii vor să depună filmările pentru a ajuta la identificarea celor responsabili pentru aceste acte.

Furturile din mașini, o problemă tot mai mare în zonele rezidențiale din Sibiu

Un alt incident recent a avut loc pe strada Ion Rațiu din Sibiu, unde, în data de 2 octombrie 2024, camerele de supraveghere au surprins doi bărbați care încercau să deschidă ușile mai multor autoturisme parcate. Imaginile arată cum suspecții verifică rând pe rând vehiculele, căutând oportunități pentru a intra într-unul dintre ele. În timp ce unele mașini erau bine securizate, aceștia au reușit să găsească autoturisme lăsate neîncuiate, din care ar fi putut sustrage obiecte de valoare. Aceste furturi au devenit tot mai frecvente în zonele rezidențiale din Sibiu.