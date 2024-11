sibianca alina fîntîneanu nominalizată la „food content creators awards” ca cel mai bun chef pe social media

Alina Fîntîneanu, tânăra talentată din Sibiu care a absolvit recent prestigioasa Școală Culinară „Le Cordon Bleu” din Paris și a impresionat publicul în emisiunea „Chefi la Cuțite”, concurează acum la categoria „Best Chef in Social Media” în cadrul competiției Food Content Creators Awards 2024.

Alina este cunoscută pentru pasiunea sa pentru arta deserturilor, iar această nominalizare în cadrul competiției Food Content Creators Awards 2024 se datorează activității impresionante pe rețelele sociale, în special pe Instagram. Alina a împărtășit entuziasmul și mândria sa pentru această realizare: „Sunt atât de recunoscătoare să fiu inclusă într-un grup incredibil și impresionant de oameni plini de talent și pasiune. Nu știu dacă știți, dar eu mi le fac pe toate – filmarea, editarea video-urilor, poze, toate postările – fără o echipă profesionistă, de la A la Z. Este o muncă și un efort enorm. Din acest motiv, sunt și mai fericită că simt că lucrul și pasiunea îmi sunt apreciate”, spune tânăra.

Alina este activă pe Instagram sub numele „luxebaker” și se apropie de pragul de 100.000 de urmăritori. Are nevoie de sprijinul comunității pentru a câștiga această categorie. Votul este gratuit și durează doar 20 de secunde, iar cei interesați o pot susține votând la categoria „Best Chef in Social Media”.

Deși sibianca s-a mutat din România la vârsta de 10 ani și a trăit în Toronto timp de 22 de ani, pasiunea pentru cofetărie și patiserie a adus-o la emisiunea „Chefi la Cuțite”. După ce a studiat stomatologia la Oxford College of Arts, Business, and Technology și a lucrat 12 ani în domeniu.

Food Content Creators Awards 2024 își propune să ofere vizibilitate și recunoaștere celor mai implicați creatori de conținut din sfera culinară. Propunerile pentru premii au fost realizate în perioada 30 septembrie – 23 octombrie, iar categoria „Best Chef in Social Media” este destinată exclusiv profesioniștilor recunoscuți în domeniul culinar, care creează conținut de valoare în social media. Alina Fîntîneanu se numără printre cei selectați în această competiție, iar câștigătorii vor fi anunțați la gala din 3 decembrie, desfășurată la Hotel JW Marriott din București.