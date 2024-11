cine sunt noii vicepreședinți ai consiliului județean sibiu. unul e analist politic, celălalt vine din mediul privat

Vlad Vasiu (PNL) și Paul Kuttesch (FDGR) sunt noii vicepreședinți al Consiliului Județean (CJ) Sibiu. Aceștia au fost aleși vineri, într-o ședință extraordinară, de către colegii consilieri.

Consilierii județeni și-au ales vineri vicepreședinții. Vlad Vasiu a fost propunerea PNL. El a mai ocupat această funcție și în mandatul precedent. De profesie, Vasiu este analist politic, fiind absolvent de Științe Politice și Relații Internaționale. El a punctat, înaintea votului, cu ce experiență vine în acest nou mandat.

„Am avut onoarea să fiu vicepreședinte în ultimii 4 ani la Consiliul Județean Sibiu, unde pot spune că a fost cea mai mare provocare profesională. Aceștia 4 ani au fost extrem de încununați de succes și de realizări, lucru datorat echipei puternice. Am putut combina și îmbina experiența si tinerețea, iar în acești 4 ani ca atribuții am avut provocările pe reforma domeniului de asistență socială, unde județul a reușit să facă pași considerabili. Mai este de muncă. De asemenea, am avut onoarea să coordonez cea mai imporanță investiție publică din iudeul Sibiu, modernizarea aeroportului, cea mai importantă ca valoare. Am avut și câteva instituții de cultură importante în coordonare, Biblioteca Astra, Filarmonica de Stat și poarte că nu e deloc de neglijat faptul că direcția economică a fost în coordonarea mea în acești 4 ani. De profesie sunt absolvent de Științe Politice și Relații Internaționale, analist politic”, a spus Vasiu.

Paul Kuttesch, care a candidat în vară pentru funcția de președinte al Consiliului Județean din partea FDGR, s-a ales vineri cu funcția de vicepreședinte al instituției. El are o experiență vastă în mediul privat. „Accept candidatura, mulțumesc pentru onoarea de a fi aici. Sunt tată a doi copii, provin din mediul privat și am avut o experiență de 4 ani în Consiliul Local Sibiu. Dar 17 ani am fost director de export în 38 țări. Pot aduce un aport bun Consiliului Județean și județului, prin know-how-ul dobândit, prin cei 17 ani de zile, prin țările prin care am umblat”, a spus Kuttesch.

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, le-a urat succes celor doi vicepreședinți. „Sunt doi vicepreședinți energici și cu experiență. Vă felicit și vă doresc succes și putere de muncă, pentru că la CJ e nevoie de putere de muncă, se lucrează”, a spus Cîmpean.

Citește și: AUR a boicotat prima ședință de la CJ Sibiu când s-au ales vicepreședinții